Declaró Jeremías Cantero, apuntó contra el Gobierno y comparó al Polo Obrero con un club

Jeremías Cantero, el número dos de Eduardo Belliboni en el Polo Obrero, se presentó este martes en los tribunales de Comodoro Py para declarar ante la Justicia en la causa que lo tiene como uno de los principales sospechosos de extorsión en la administración de los planes Potenciar Trabajo. Luego, dio una conferencia de prensa en la que explicó cómo se manejaba dentro de la organización social y justificó las acusaciones en "autofinanciamiento".

"Cuando uno tiene que decir la verdad no tiene ningún problema. No tenemos nada que ocultar y venimos a explicar cómo nos organizamos", comenzó. "Venimos a denunciar que el Gobierno busca criminalizar a las organizaciones, que hemos luchado contra todos los gobiernos, que hemos luchado por el derecho al trabajo, que hemos luchado por la asistencia y los programas sociales para todos los que lo necesitan y que se universalicen", agregó.

Cantero explicó que lo que él llevaba a cabo es un "método de organizador" y aseguró que "los extorsionadores son el Gobierno y Patricia Bullrich". En este sentido, afirmó que son ellos quienes extorsionan a los más vulnerables. "Lo que explicamos acá ante los tribunales es que conformamos asambleas en cada barrio justamente para movilizarnos y para reclamar que la asistencia alimentaria llegue a todas las familias que lo necesitan, pero este gobierno la niega", señaló.

"Explicamos cómo nos organizamos (...) y también que no existe ninguna extorsión a la hora de autofinanciarnos, que como cualquier club, como cualquier sociedad de fomento, se autofinancia con el aporte voluntario de sus integrantes, Les explicamos eso", indicó el piquetero y ejemplificó: "Para poder alquilar un comedor, que acá nomás, en las villas de la Ciudad de Buenos Aires son carísimos, si no nos autofinanciamos y no damos una lucha para reunir los recursos, básicamente hay que bajar la persiana del comedor".

"Necesitamos autofinanciarnos para alquilar el comedor, para poder equipar el comedor, para poder comprar las ollas, para poder alquilar un flete, ir a retirar los alimentos", insistió y subrayó que "acá no hay ningún delito" y "que es un método democrático de organización".

La ronda de declaraciones comenzó el martes pasado a las 9 y participaron Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Choque, Elizabeth Galindo Mamani y Cynthia Delgado Vilches. Todos están investigados por amenazas, aprietes y reventa de la comida que el Estado mandaba a los comedores.

Hoy miércoles deberá declararar Elizabeth del Carmen Palma, sospechada de desviar fondos. Y, por último, el 25, lo harán Eduardo Belliboni, Maria Dotti, a la que le secuestraron 54 mil dólares en el allanamiento en su casa, que dijo que se trataba de la venta de una propiedad, y Roberto Adrián Albornoz, uno de los fundadores de la imprenta Rumbos, a la que se investiga por la emisión de facturas falsas.