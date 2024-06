Los bonaerenses hablaron en una encuesta que pone incómodo a Axel Kicillof

El último trabajo de DC Consultores en la provincia de Buenos Aires arroja números por demás interesantes, que marcan la desaprobación de más del 65% de los bonaerenses a la gestión de Axel Kicillof. A destacar, la encuesta fue realizada días antes al primer fin de semana largo de junio sobre 1.470 casos distribuidos en las zonas calientes del conurbano y las ciudades con mayor población del interior como La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y Tandil. Los números muestran que el gobernador va a contramano de lo que quieren los bonaerenses.

Aníbal Uríos, director de la consultora, dialogó con MDZ y afirmó: "Kicillof está buscando ser una alternativa nacional, yendo a contramano de lo que pide la gente a nivel nacional que es un estado más chico con las cuentas ordenadas. Y eso molesta a los bonaerenses, que ven cómo se despilfarran los recursos en cosas que no son prioritarias".

Aníbal Uríos, director de DC Consultores.

Algo que demuestra la encuesta de opinión pública ante la pregunta sobre "¿Cómo se están utilizando los recursos provinciales?", es que el 64,6% respondió que se hace un mal uso de los recursos gastando en cosas innecesarias. Mientras que el núcleo duro del peronismo/kirchnerismo bonaerense, representado en el 35,4% del sondeo, considera que Kicillof hace un buen uso de los "pocos" recursos de la provincia y que el gasto "no es mucho".

En cuanto a lo que debería hacer el gobernador con los recursos en los próximos meses, más del 60% de los encuestados consideró que se debe bajar el gasto público. En tanto, un poco menos del 40% cree que Kicillof debe seguir reclamando fondos al Gobierno nacional, aumentar impuestos a los bonaerenses o endeudarse.

Preferencias electorales

La segunda parte de la encuesta de imagen de DC Consultores es sobre las preferencias de los bonaerenses en las próximas elecciones nacionales de medio término, marcando una clara intención del electorado en ir tras un candidato del Gobierno nacional por sobre los postulantes de la oposición.

El 50,6% de los encuestados expresó su intención de votar por "un candidato de Milei" en las próximas elecciones nacionales. En contraste, un 28,2% se inclinaría por "un candidato de Kicillof", el 11,9% por "un candidato de la UCR" y el 9,3% por "un candidato de Cristina".

En este punto, Aníbal Uríos explicó: "Hay una tendencia nacional de la que la provincia de Buenos Aires no está exenta que es la de ordenar las cuentas públicas".

"Acá a Kicillof no lo ven tan Cristina, lo ven más como él. Fíjate que es muy chiquito el porcentaje que va tras la exvicepresidenta. Si logra emprolijar los dos problemas graves que marca la encuesta, el mal uso de los recursos y la inseguridad, podría convertirse en una alternativa seria para las aspiraciones de Milei en la provincia de Buenos Aires", afirmó el consultor.

Y agregó: "Lo que hace Kicillof es lo opuesto a lo que está pidiendo la gente y si se corre de todo lo que hace va a contramano del relato kirchnerista. Por lo que creo que la tiene muy complicada, no puede salir de lo que lo metió Cristina. Tiene la provincia incendiada y sin recursos no puede mostrar gestión, por lo que no lo veo como un candidato serio".

Sobre la evaluación de los primeros meses del segundo mandato de Axel Kicillof, los números del sondeo de DC Consultores son contundentes. Menos del 10% de los encuestados están entusiasmados y contentos con el segundo mandato del gobernador, y el 33,7% está expectante. Lo que arroja que menos de la mitad de los bonaerenses aprueba el rumbo de los siete primeros meses de la segunda parte de Kicillof al frente de la provincia de Buenos Aires.

A Kicillof tampoco le va bien en la nube de palabras, con la cual se define a un político o personaje que se esta midiendo en la encuesta de imagen. En este punto, Aníbal Uríos afirmó: "La percepción que tiene la gente sobre el gobernador no cambió con respecto al sondeo que habíamos hecho previo a la elección que le permitió a Kicillof retener la provincia. Gran parte del electorado lo sigue viendo como 'un inútil y un inepto' y mientras no haya una oposición unida, algo que no paso en el 2023, el peronismo va a seguir gobernado la provincia de Buenos Aires".

Queda claro que los resultados del sondeo reflejan un panorama político complejo y un cambio en las preferencias del electorado bonaerense, que ahora se inclina mayoritariamente por un candidato de Milei, desafiando las estructuras políticas tradicionales en una de las provincias más importantes del país.