Ley Bases: Anabel Fernández Sagasti apuntó contra los senadores que "canjearon" su voto

Tras la aprobación de la Ley Bases en la Cámara alta, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti apuntó contra su par Edgardo Kueider, quien fue clave para que la ley avanzara en el recinto. El legislador peronista oriundo de Entre Ríos fue blanco de críticas por parte del kirchnerismo por haber aportado su voto en general. En ese orden, Fernández Sagasti aseguró que el senador de Unidad Federal "canjeó" dicho voto a cambio de "dos directores en una represa".

Tanto Kueder como la senadora Lucila Crexell -del monobloque Comunidad Neuquén-, fueron blanco de críticas luego de lo ocurrido en la sesión del pasado miércoles. Crexell fue designada como embajadora argentina en la UNESCO, con sede en París, Francia. Se suma a la catarata de cuestionamientos el caso del correntino Carlos Camau Espínola.

"Sabemos que se canjearon votos. Es escandaloso. No puedo creer que colegas míos hayan cambiado un voto por una embajada. O sea, son canjes que ahora salen en el Boletín Oficial. Ni siquiera son ocultos", dijo Anabel Fernández Sagasti en diálogo con MDZ Radio. Luego apuntó contra Edgardo Kueider al señalar que "otro senador canjeó por dos directores en una represa", en referencia a que el Gobierno nacional sacó un decreto para otorgarle el control de Salto Grande a la provincia de Entre Ríos. "Hay por lo menos tres votos que no son con convencimiento. Esos senadores no creen que está ley es buena para la Argentina", aportó.

Yo siempre digo: Cuando hay Ley Ómnibus, hay gato encerrado uD83DuDC40



Hablé de la Ley Bases y todo lo que implica para Mendoza y el país en @mdz_radio uD83DuDCFB pic.twitter.com/sSKcqc4m9e — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) June 18, 2024

Ante las acusaciones de todo el espectro del peronismo, Kueider declaró este fin de semana a Radio Splendid que "está convencido" de que "hay un sector" de la política "que quiere que explote todo". "No podemos entrar en que ´si no gobernamos prendemos fuego todo´. No podemos estar constantemente en la posición de no dejar gobernar. Con esa lógica, el peronismo llegó a este punto de crisis rotunda", señaló. Al ser consultado sobre las expresiones de varios senadores justicialistas sobre llamar "traidores" a quienes votaron a favor de la Ley Bases, el legislador afirmó que él no lo fue y, que si alguien "traicionó y destruyó" al partido, fue "Alberto y su tiroteo con Cristina".

Asimismo, remarcó que su voto lo tenía "recontra decidido" y que "mucha gente lo felicitó" porque, si bien piensa "distinto a este Gobierno", como senador de la Nación "no puede impedir que se desarrolle" una gestión elegida democráticamente.

El senador Edgardo Kueider.

En ese sentido, Fernández Sagasti opinó que "se está defendiendo ante algo que no puede justificar". "Es más, estuvo esperando hasta último si salía en el Boletín Oficial para ver cómo votaba. Así como lo estoy diciendo. De hecho -rebobinemos- cuando fue la última sesión de la comisión, se levantó la comisión y no tenían los votos. No tenían las firmas para el dictamen. Vino el jefe de Gabinete (Guillermo Francos) se reunió en los tres despachos y aparecieron", agregó la mendocina.

"Imagínense si sucedía eso cuando Cristina (Fernández de Kirchner) era vicepresidenta. Un escándalo. Quien anunció que tenían dictamen es el jefe de Gabinete, que es de otro poder. Todo desprolijo. Entonces, el sentido común y el olfato te dicen que algo no está bien con esa ley. No digo que no tenía que salir, sino que se podía mejorar porque nosotros con las inversiones estamos de acuerdo. Simplemente decíamos que tenía que ser con algunos sectores, que tenían que incluirse a la industria nacional, a los proveedores... Algo que dijeron todos. No es que un día los senadores de Unión por la Patria nos levantamos y lo dijimos. Todos los que venían de todas las provincias dijeron 'ojo con esto' y no lo receptaron. Ahora está en manos de los Diputados", sostuvo.