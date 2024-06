Javier Milei ratificó la entrada de Federico Sturzenegger al Gabinete y respaldó a Luis Caputo

El presidente de la Nación, Javier Milei, dio una entrevista a TN donde confirmó que el expresidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, será ministro.

"Va a estar ocupado de la desregulación y la liberalización de la economía. Va a ser ministro. Es uno de los economistas más brillantes del planeta", sostuvo.

Además, el mandatario volvió a respaldar al ministro de Economía, Luis Caputo. "Nadie va a violentar los logros de Toto (Caputo). Nadie le va a tocar el culo, y si alguien lo hace le corto la mano".

De esta forma, Milei aclaró que la eventual llegada de Sturzenegger a otro ministerio no impactará a las labores de Caputo sino que ambos economistas pueden convivir dentro del gabinete. "Pueden convivir, hay un jefe y ese jefe soy yo, que además soy economista", subrayó.

Además, el líder de La Libertad Avanza apuntó contra el kirchnerismo y sostuvo que "están intentando hacer un golpe desde el primer momento". "Para el peronismo en general, que tiene abstinencia de poder, está mal castigar a los violentos", dijo en alusión a los detenidos por los enfrentamientos afuera del Congreso en rechazo por la Ley Bases.

"Estamos a favor de que la gente se manifieste pero eso no quiere decir que estén rompiendo la plaza, la violencia no, dentro de la ley, todo", remarcó sobre las personas detenidas y señaló que "no son presos políticos", sino que "son delincuentes que estaban cometiendo delitos".

Su relación con Macri y la idea de Espert candidato en Provincia de Buenos Aires

En otro tramo de la entrevista, Milei señaló que la relación con el expresidente Mauricio Macri es "excelente" y no desestimó la posibilidad de sumar integrantes del PRO al Gabinete si algún día necesita. "Si estoy haciendo una reorganización y él me puede aportar gente con experiencia, nos acercamos y le preguntamos”, planteó.

Subrayó que "sin su experiencia previa", La Libertad Avanza no hubiera aparecido y destacó que tanto Macri como José Luis Espert hicieron aportes "valiosos". "Fueron sentando las bases para implementar un cambio”, sumó.

Milei siguió con los elogios para Espert y no lo descartó como postulante para las elecciones legislativas de 2025 en la Provincia de Buenos Aires. "Me parece un gran candidato", respondió y también lo incluyó a su portavoz, Manuel Adorni: "Depende de él. El problema es que muy buen vocero”.