"Ya no sabemos ni con quién tenemos que sentarnos a discutir", aseguran los judiciales a horas de un martes clave

El viernes pasado fracasó la conciliación obligatoria y el conflicto de judiciales se recrudeció. Durante el martes, primer día hábil de la semana, se llevará a cabo una asamblea de empleados y funcionarios para informar lo sucedido el viernes y votar si continúan o no con las medidas de fuerza. La situación es cambiante y compleja y si bien hace unas semanas todo parecía empezar a resolverse, hoy la solución al conflicto se ve cada vez más lejana. Para detallar el estado de situación, el titular del gremio de funcionarios judiciales, Marcelo Fekonja, habló en los estudios de MDZ Radio 105.5 FM.

"Desde las 15 a las 22 estuvimos reunidos en la Subsecretaría de Trabajo tratando de solucionar y aportar ideas para que el conflicto pudiera ceder. Pero nos llevamos una sorpresa porque el Poder Ejecutivo estaba ausente. Estaban las tres unidades organizativas mediante sus representantes buscando soluciones que al final del día no llegaron", expresó Fekonja, dirigente gremial de los funcionarios. Agregó que "en la conciliación obligatoria nos acercaron dos propuestas totalmente insuficientes. Nos llevaron 2 puntos de los 8 que habíamos planteado".

Uno de los puntos fue sobre el pago de horas extras que hacen muchos funcionarios, brindando 8 horas de trabajo en comparación a las 6 horas que se trabajan en el resto del Poder Judicial. "Hay funcionarios que tienen una jornada de 8 horas y también trabajan sábado, domingo y feriados por el cual habíamos pedido que se les abonara las dos horas que hacen de más", dijo Fekonja y agregó: "Se venía avisando hace tiempo al procurador la dificultad que atraviesa este sector. Pero se hicieron oídos sordos y llegó el punto en que los ayudantes fiscales, el Cuerpo Médico Forense, el Equipo de Protección Individual (EPI), y algunas otras dependencias que trabajan la jornada extendida, empezaron a hacer un reclamo puntual y que a todas luces necesita que se solucione".

Por otro lado explicó que queda pendiente una mejor oferta salarial "respecto de la paritaria que fue la que rechazamos, que había llevado el Poder Ejecutivo unilateralmente. Nosotros no nos sentamos a negociar, sino que escuchamos una primera oferta para todos los gremios y siempre la rechazamos porque es baja. En una segunda oportunidad, la oferta o la tomas o la dejas. Somos personas abiertas al diálogo, nunca estamos cerrados tras una idea, pero hace dos años que no somos escuchados y esta fue la gota que rebasó el vaso". En este sentido, Fekonja dijo que como oferta superadora llevaron "el 11% basado en el sueldo de enero. Queremos que esta metodología se cambie. Queremos que sea al mes inmediato anterior al que se te aumentó el sueldo. Nunca lo logramos".

Además, el dirigente gremial se refirió al ítem de productividad que propuso la Corte y que los gremios rechazaron de plano: "Acá hay que ser claros. Nos ofrecían un ítem muy similar al Ítem Aula. No podíamos aceptar ese ítem, porque cualquier trabajador lo iba a perder ya que por un día de licencia por estar enfermo, no iba a cobrar. Como ese ejemplo, puedo citar varios: perderías el ítem por nacimiento de un hijo, por matrimonio, por cuidado de un hijo enfermo. El efecto fundamental que entendíamos nosotros es que nos limita para hacer una medida de acción directa, como un paro".

¿Cómo sigue el conflicto y las medidas de fuerza? Fekonja aseguró que "no tendríamos que estar hablando de esto si Mendoza tuviera salarios dignos para el sector público. Los salarios de hoy son paupérrimos". En esta línea, continuó: "Un funcionario, cinco o seis años atrás, cobraba el 65% de lo que cobraba el juez. Insisto en que somos la mano derecha de los magistrados y hoy un mismo funcionario que tiene la misma antigüedad que el juez está en un 28% o 29% de lo que cobra el magistrado con el cual trabaja, con el cual resuelve, con el cual está en audiencia. Lo mismo el médico que revisa un cadáver, un psicólogo, alguien que está en una cámara Gesell. Es un equipo de trabajo donde vamos tras un mismo objetivo que es tratar de solucionar los conflictos que nos traen los particulares al Estado, de la mejor manera. Para eso necesitamos capacitarnos, estudiar y un montón de cosas como todos para el desarrollo de la vida diaria, pero cada día tenemos peores condiciones de trabajo y el salario cae año a año".

"Nosotros, a parte de estar en el gremio, seguimos con nuestra actividad porque nos gusta mucho lo que hacemos. Nos hemos visto sorprendidos gratamente por la cantidad de adhesión de los funcionarios a la medida de fuerza dispuesta por los afiliados. Recorrí oficinas, tribunales, y en distintos foros vimos una gran adhesión porque la gente ya se hartó de la situación", aseveró Fekonja. Luego, añadió: "Somos gente de derecho, conocemos la ley y la interpretamos como muchos otros profesionales. Vimos en esta conciliación obligatoria cuestiones que no se cumplieron como dice la ley. Por ejemplo, no citaron al Gobierno a las audiencias. No sabemos quién es la patronal, si la Corte, o si el Gobierno. Ya no sabemos ni con quién tenemos que sentarnos a discutir".

Si bien el Ejecutivo es su patronal, tras dejar sin efecto la acordada 19.000 permitió que la Corte intervenga. Funcionarios y empleados judiciales sostienen hace ya tiempo que la Corte es su legítima patronal. En esta sintonía, Fekonja dijo que "se festejaba mucho el tema que había quedado sin efecto la acordada 19.000, pero la acordada nueva dictada por la Suprema Corte de Justicia no nos dice nada, porque solo le da la particularidad de pedirle al Ejecutivo y en realidad queremos que alguien tome el toro por las astas". Siete son los ministros de la Corte, y cada uno con sus ideas, no todos piensan igual. Sin embargo, "siempre intentamos hablar con todos. A veces no sabemos ni lo que piensan, porque hemos tenido una sola reunión y no estaban todos. Cuando uno tiene una problemática de esta índole y con la profundidad que ha tenido, deberían estar los siete trabajando para ver cómo solucionamos el conflicto. La voluntad está faltando". Respecto al Ejecutivo, agregó que "hemos empezado a tener un poco más de diálogo con el doctor Natalio Mema. Es la primera vez que nos hemos juntado y nos ha invitado a tratar de ver cuáles serían los puntos en los que no podemos encontrar un equilibrio".

Si bien los citaron a la conciliación obligatoria y "nos hicieron deponer las medidas de acción directa que habíamos dispuesto, al Ejecutivo nunca le ordenaron retrotraer todo al estado anterior a lo que fue el motivo del conflicto", expresó Fekonja quien aseguró que no se suspendieron los descuentos: "Nos han realizado del 30 de abril y ya están en ejecución los de mayo". "No le hemos pedido que no nos hagan el descuento, sino que veamos cómo terminamos de resolver el conflicto, deberían suspenderlo porque eso lo impone la ley, y la Subsecretaría no emitió opinión. Le presentamos recursos, no los resolvió. Entonces, el ambiente ya no era favorable para resolver un conflicto de semejante envergadura".

Finalmente, el dirigente dijo que la situación ha sido difícil. "Nuestros afiliados nos han reclamado que por qué hemos aceptado esta imposición de la Subsecretaría. Nosotros siempre somos respetuosos y tratando de velar por resguardar a los funcionarios, porque no queremos que ninguno sea sancionado ni que sancionen o multen a la Asociación, dispusimos el levantamiento de las medidas. Pero esto no hizo otra cosa más que profundizar el descontento y me preocupa cómo vamos a llegar al día 26 que estamos citados a la nueva paritaria".

Escuchá la entrevista completa