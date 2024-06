José Valerio: "La Justicia no es para militantes"

El conflicto entre Judiciales y el Gobierno de la provincia de Mendoza aún no logra esclarecerse. Ambas partes tenían prevista una nueva audiencia el pasado viernes, pero en la misma el secretario General del gremio de empleados judiciales, Ricardo Babillón, pidió el fracaso de la conciliación obligatoria. Desde la Corte criticaron la decisión y afirmaron que hubo una propuesta concreta que los trabajadores decidieron rechazar.

No se produjeron avances y el enfrentamiento continúa latente. Ante esa situación, el dirigente del sindicato anticipó que volverán las medidas de fuerza y se podría convocar a un nuevo paro luego de la feria judicial. En ese marco, José Valerio, uno de los jueces de la Suprema Corte de la provincia de Mendoza, dialogó en MDZ Radio 105.5 FM y se refirió no sólo al conflicto en particular, sino también a otros ejes del Poder Judicial.

En primera instancia, se refirió al nivel de conflictividad muy fuerte que perdura en discusiones que aún no se terminan de zanjar: "Estamos en la conciliación obligatoria que pidió la Corte, por lo cual el conflicto sigue latente y esperemos que se solucione. Nosotros como Corte no hemos estado al tanto de qué es lo que se ofreció, tengo la misma información que tienen los medios. No sabemos por dónde puede salir, esta semana presumo que nos tendrá que convocar el presidente para informarnos a ver qué es lo que se ofreció".

A raíz de la disputa, surgen dos líneas: la cuestión salarial y la equiparación. El juez explicó que "la equiparación nace porque en algún momento el sistema de sueldos en el Poder Judicial era un sistema de enganche. En esa época estaba lo que se llamaba el estado judicial o la calidad de full time que tenían todos los empleados y funcionarios. Todo eso se perdió, y entonces los sueldos que teníamos hace 40 años cuando ingresamos la democracia, comparativamente a los que tenemos hoy no resultan ni siquiera por aproximación. Todo eso fue generando una situación de dificultad que tuvo derivaciones".

El juez José Valerio.

Semanas atrás, el gobernador Alfredo Cornejo se refirió al conflicto salarial con los Judiciales y aseguró que sería bueno tener una "autarquía judicial total". Ante esto, José Valerio sostuvo que "la autarquía es una de las estrategias para reducir el presupuesto que tiene el Poder Judicial. Esto no está hablado y no está discutido en la Corte. La autarquía requiere discusión seria y nosotros no hemos podido discutir seriamente nada. Lo que no hay es razonabilidad en la discusión de las cuestiones provinciales. Asumir la autarquía es mayor responsabilidad para la Corte, el Ejecutivo y la Legislatura".

El juez de la Suprema Corte de la provincia de Mendoza reveló aspectos de la intimidad del Tribunal: "Lo que reclamo del Tribunal es que funcione, es decir, que haya reuniones de Corte. Los siete miembros tenemos características distintas, no somos iguales, no pensamos igual. No debe haber alineamiento adentro de la Corte, pero sí los hay, que se haga responsable el que lo haga. Entiendo que no debe ser así, yo no voy a hacer amigos, voy a cumplir una función".

"La Justicia no es para militantes", afirmó Valerio, y mencionó que "en la Justicia se viene a cumplir con la Constitución y hacer cumplir la Constitución y las leyes para todos. No importa si son radicales, peronistas, liberales, socialistas, si son mujeres, varones o tienen otra autopercepción. Nosotros tenemos ese deber. Ahora, el alineamiento es cuando usted siempre resuelve de determinada manera respecto a determinada etiqueta, eso es pésimo. Creo que esto no sucede en la Corte, o espero que no, personalmente no lo hago", declaró.

Escuchá la nota completa