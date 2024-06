Ramiro Marra indignado: se rompió el bloque de La Libertad Avanza de la Legislatura porteña

Tres diputados libertarios anunciaron durante la sesión de este miércoles que abandonan el espacio liderado por Ramiro Marra en la Legislatura de la Ciudad. Si bien había antecedentes de internas, la ruptura fue inesperada.

La presidente del recinto Clara Muzzio recibió el documento con la novedad y fue leído ante todos los legisladores. El nuevo bloque liberal está liderado por María del Pilar Ramírez, diputada porteña cercana a Karina Milei quien tiempo atrás había intentado quedarse con la presidencia del bloque.

En ese entonces no pudo lograrlo, por lo que ahora termina separándose del espacio junto a Lucía Montenegro y Leonardo Saifert. De esta manera, los libertarios en la Ciudad quedan divididos entre ellos tres y el espacio que lidera Marra, conformado por seis legisladores.

Lo que sigue es la disputa por el sello "La Libertad Avanza". Los rupturistas afirman que ellos fueron autorizados por la Justicia para quedarse con ese nombre, por lo tanto el otro espacio debería cambiarlo. Ramiro Marra afirma que va a pelear para quedarse con la marca LLA.

Toda esta situación expuesta en plena sesión motivó un fuerte discurso de uno de los fundadores del espacio que llevó a la presidencia a Javier Milei.

"Hicieron las cosas mal porque no me llamaron. Porque no me mandaron un mensaje. No tuvieron ni el honor de venir a hablarlo. Lo hicieron por atrás. ¿Saben la sensación horrible que uno siente cuando se ve totalmente decepcionado por gente que trabajó junto a uno en una campaña política, que le pedían fotos a uno para poner en redes sociales? ¿Saben lo mal que uno se siente? Todo esto que estoy planteando me preocupa porque no sé qué le pasa a estos tres diputados que quieren romper el bloque", planteó.

En el cierre, aclaró que continuará leal al espacio original: "No vengo a discutir cargos. Sigo defendiendo la idea de la Libertad. Si quieren discutir cargos, háganlo como personas por honor. Vengan y háblenlo. No hay problema. Por atrás, eso es la vieja política y eso no son los valores de la Libertad de Avanza".

El discurso completo de Marra luego de enterarse