Ley Bases en el Senado: el duro cruce entre Victoria Villarruel y Wado de Pedro

La vicepresidenta Victoria Villarruel tuvo un tenso cruce con el senador de Unión por la Patria Eduardo Wado De Pedro, en el medio de la sesión por la Ley Bases. "Senador, no me haga entrar en su historia personal. Senador, no me haga entrar en su historia personal", disparó la segunda de Javier Milei.

Es sabido que De Pedro es hijo de desaparecidos por la última dictadura militar. La definición de Villarruel, que suele repasar qué ocurrió en la década del 70 en la Argentina, fue interpretada como un ataque al senado.

"Yo se que usted defiende un régimen que no es el democrático, un régimen distinto", chicaneó el senador peronista en referencia a la cercanía que en algún momento Villarruel mostró con los represores.

Luego la discusión siguió por la moción para poder pausar la sesión e ir a ver qué pasaba en las calles, en medio de la represión. "El que se quiere ir, puede hacerlo libremente. La sesión va a continuar como corresponde", dijo la vice que logró no frenar el debate.

En esa misma discusión se sumó el senador por Salta Juan Carlos Romero: "Si quieren hacer un show como hizo Máximo Kirchner la vez pasada, háganlo. Pueden ir en masa. Puede ir a hacerse golpear si quieren. Hagan lo que quieran".