Durísimas críticas de Anabel Fernández Sagasti durante el debate de la Ley Bases

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti fue la única representante mendocina que intervino durante la extensa discusión de la Ley Bases durante la sesión de este miércoles. La legisladora de Unión por la Patria, que habló durante 20 minutos, criticó-entre otros aspectos- el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) propuesto y cuestionó al Gobierno por tratar una larga lista de temas dentro una suerte de "ley ómnibus".

"Mi voto en contra radica no solamente en el contenido de la ley, sino también en la forma. Estoy en contra de las leyes ómnibus, que aparecieron con mayor frecuencia cuando gobernó Macri. ¿Saben por qué estoy en contra? Porque en una ley ómnibus hay gato encerrado... Y no lo digo yo. En el Derecho Romano, 100 años antes de Cristo ya existía una ley que prohibía que hubiera leyes ómnibus, saturadas y de distintas materias que no tienen que ver. Cicerón decía que eran para ocultar o que el pueblo de Roma no supiera lo que estaba votando. También podemos citar a Maquiavelo, que le recomienda el príncipe que las injusticias deben hacerse todas de una sola vez para que hagan menos daños y no se sepa bien por dónde viene el daño. En cambio Maquiavelo, le aconseja que los favores deben darse poco a poco, con el objeto de que se disfruten mejor", dijo al comienzo de su alocución.

"La cuestión es que la ley ómnibus está todo hecho a propósito. No lo digo yo, lo decían los romanos antes de Cristo. La idea es que no se comprenda y que haya confusión. Vendría a ser una teoría del shock legislativa para que no se sepa bien de qué se trata. Cuántos derechos van a sacar, cuántos recursos se sacan a las provincias... Ustedes saben que con esta ley están institucionalizando tremendas injusticias", sumó Fernández Sagasti.

"Nunca había visto una ley que tire tanto al vacío tantas construcciones y políticos de Estado por un inciso de un artículo. Como los fondos fiduciarios, que están para proteger políticas de Estado", aportó. También cuestionó lo referido al "fondo para la infraestructura federal. En Mendoza se han iniciado obras y lo sacaron de un plumazo".

En tanto, la senadora camporista hizo específica mención al RIGI y señaló que "ni una sola coma de la ley beneficia a las Pymes. Algunos diputados hablan con la izquierda y votan con la derecha. Se llenan la boca hablando de las Pymes y esta ley las destruye. Esta ley pulveriza las autonomías y el federalismo. Condena a una total indefensión al pueblo argentino. El RIGI nos ata de pie y de manos".

"¿Estamos posicionados desde Unión por la Patria contra los RIGI? No. De hecho, cuando fuimos gobiernos hicimos regímenes para empresas que fueron muy fructíferos. El RIGI destruye toda la matriz productiva y regala los recursos naturales. Es lo que advertimos que sería este gobierno: un trípode de flexibilización tributaria, laboral y ambiental. Nos vendieron que íbamos a ser Irlanda y viene con un régimen para ser Angola. Entonces no pretendan que votemos algo que nada tiene que ver con lo que mereces la Argentina", deslizó.

Fernández Sagasti aprovechó para cargar contra Federico Sturzenegger, ideólogo de la Ley Bases, al sostener: "Tengo 40 años y es la tercera vez que veo que este tipo nos arruina la vida a todos los argentinos. Pero esta vez se perfeccionó porque no tiene un cargo y no deja los dedos marcados".

"¿Esta es la política nueva? ¿Es encontrar los dictamines con efectivo cumplimientos de favores? Pero yo confío en el pueblo argentino, pero pase lo que pase vamos a estar acá. No cambiamos de un lado a otro. Vinimos con la boleta del peronismo y vamos a votar según las convicciones del peronismo", cerró.