Se reaviva el fuego: Axel Kicillof le reclamó fondos al ministro de Economía Luis Caputo

"Llegó Milei y tomó decisiones ilegales, por eso el reclamo", dijo Axel Kicillof en conferencia de prensa y argumentó que la decisión de su ministro Gabriel Katopodis, su jefe de gabinete, Carlos Bianco, y de 60 intendentes de ir hasta el Ministerio de Hacienda a entregar un petitorio para reclamar por fondos para la provincia de Buenos Aires estuvo fundada en que "al ministro de Economía se le han pedido tres reuniones" y "nunca" recibieron respuestas.

"Reclamamos recursos que de manera ilegal, unilateral y arbitraria el presidente Javier Milei decidió suspender", denunció el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y recordó un dato "histórico" y "que no se modificó durante la gestión anterior": "Que la provincia se encuentra discriminada y perjudicada en los recursos que recibe".

"La provincia de Buenos Aires aporta, aproximadamente, el 40% de todos los recursos tributarios de la República Argentina", aseguró Kicillof, pero destacó: "Recibe solamente el 20% de los recursos coparticipables".

Para Kicillof, lo que hace el Ejecutivo nacional "es calamitoso". "No decide Milei si se queda o no con la plata de los jubilados bonaerenses", manifestó y alertó que la medida de no transferir fondos de la Anses es "indebida e ilegal".

"Para la provincia de Buenos Aires esto ya es muy claro, se trata de una estafa electoral fenomenal. Se dijo que el ajuste iba a recaer en el sector político, en la casta. Lo que observamos es que está pagando este tremendo y despiadado ajuste el pueblo de la provincia de Buenos Aires", lanzó Kicillof.

Gabriel Katopodis, Carlos Bianco y 60 intendentes fueron a Economía por fondos

El ministro de Infraestructura Pública y Servicios de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, llegó está mañana junto al jefe de Gabinete de Axel Kicillof, Carlos Bianco, y 60 intendentes al Ministerio de Economía de la Nación que dirige Luis Caputo para entregar un petitorio con el objetivo de que se "reactiven las casi mil obras públicas paralizadas por Javier Milei" y se entreguen fondos a la provincia.

"No vamos a negociar los derechos de nuestra gente. El Gobierno Nacional le está quitando oportunidades de desarrollo a estas ciudades dejando hospitales, rutas, universidades, acueductos, pasos bajo nivel y rutas frenadas por toda la provincia. Mientras tanto, le sigue cobrando impuestos a los bonaerenses", dijo Katopodis en sus redes sociales.

"En la Provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof a la cabeza, vamos a plantarnos, a dar testimonio y a cuidar a los laburantes, a las PyMEs, a los jóvenes y a los jubilados. Al pueblo no lo pueden frenar", agregó.

Junto al gabinete que encabeza @Carli_Bianco, 60 intendentes e intendentas vinimos al Ministerio de Economía a reclamar la deuda que este Gobierno Nacional tiene con la Provincia de Buenos Aires y entregamos un petitorio para que @LuisCaputoAR reactive las casi 1.000 obras… pic.twitter.com/3TeZWUXQjP — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) June 11, 2024

En diálogo con el canal de noticias LN+, además, pidió: "Que inicien las obras y le paguen los fondos que le están debiendo a la Provincia”. Junto a él, entre las decenas de jefes comunales, aparecieron Mariel Fernández, de Moreno; Federico Achával, de Pilar; Mayra Mendoza, de Quilmes; Marisa Fassi, de Cañuelas.