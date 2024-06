El gesto de la Nación que le da control a Mendoza sobre los Nihuiles

El sistema de diques que está instalado sobre el río Atuel, conocido como los Nihuiles, tiene el contrato vencido y fue prorrogado por un año. La Nación había consentido la prórroga y también reafirmado su idea de mantener el control de la energía generada. Pero, ahora cedió con un gesto para darle más "independencia" a la Provincia y le quitó al veedor que había colocado para el proceso de transición.

Para ello la Secretaría de Energía rectificó la resolución que había emitido la semana pasada. En esa nueva norma, la Nación explica que no es necesario poner un veedor. Hay una sensible diferencia con lo que el Gobierno nacional hizo respecto a las represas de la Patagonia, donde las prórrogas fueron más extensas y se colocó a ENARSA como veedor. En el caso de Nihuil I, II y III la prórroga se mantiene por seis meses, pero prorrogables por otros seis más. La Provincia hizo uso de la extensión anual de la concesión por los bienes y el uso del río. "No se encontrarían fundamentos para designar un veedor a nivel nacional", dice la resolución rectificatoria del gobierno nacional.

Para Mendoza es estratégico, pues el plan es que sea el Estado local quien vuelva a concesionar el sistema hidroeléctrico. Para ello fue creada una empresa estatal provincial. Los Nihuiles (que consisten en tres saltos y usinas) están gestionados a través de la sociedad HINISA, que controla Pampa Energía, una de las empresas más importantes del rubro energético. El 1 de junio venció la concesión, pero se hizo uso a las cláusulas del contrato que determinan un período de transición de un año. El proceso cayó en un momento de incertidumbre para el sector por los precios de la energía, el rol vidrioso del Estado como regulador y promotor y el contexto.

En el medio, crece la presión de La Pampa por el agua del río Atuel, en el marco de la causa judicial que Mendoza perdió. Y Mendoza reclama por las regalías que la Nación le pagó a esa provincia por la energía generada en Los Nihuiles y que no le correspondía. En total la indemnización reclamada por la Provincia ronda los 550 millones de dólares. La capacidad instalada de las centrales del río Atuel es de 265,2 MW. Pampa Energía declaró en su balance que obtuvo ganancias por $8.494,3 millones el año pasado.