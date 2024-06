Qué dijo la denunciante de Fernando Espinoza tras el pedido del fiscal en la causa por abuso sexual

El fiscal Mauricio Viera, de la Cámara del Crimen, pidió este lunes que se confirme el procesamiento de Fernando Espinoza, el intendente de La Matanza, por el abuso sexual de su exsecretaria, Melody Raskaukas. Además solicitó que el funcionario de la provincia de Buenos Aires sea elevado a juicio oral.

La denunciante habló en LN+ tras conocer la medida y denunció que el intendente de La Matanza rompió la perimetral al utilizar al municipio para emitir un comunicado público en su contra. "Tuve un ataque desde el municipio que denuncié hace unos días ante la OBD. Fue el 1 de junio. Espinoza rompió la perimetral con un comunicado público donde me estigmatizó y vuelve a acusarme de que todo lo que denuncié es falso. Usa los fondos públicos para amenazar a una persona. Yo no puedo creer lo que sucede".

Melody Rakauskas dijo que "es una emoción enorme. Agradezco mucho al fiscal general por reconocer al fin y escucharme un poco después de tanta lucha. Es un gran avance, aunque todavía estoy lidiando con dos gigantes. Hubieron muchas irregularidades que no me animé a hacerlas públicas en 2021. Cuando yo denuncié hubo un fiscal al que le entregué grandes cantidades de ADN de Fernando Espinoza. Ese ADN no se rotuló y se perdió. En ese momento hubiese bastado para que yo no estuviese peleando por mi vida durante tres años".

"Como pasa en todos lados, hay gente buena y mala. En la Justicia no hay excepción. Hoy Mauricio Viera hizo escuchar mi vos. Lo que yo denuncié siempre fue real, por eso lo mantuve. El otro fiscal defendía al abusador. Le pedí por favor a la Justicia que me escuchara. Sentí que me dejaron a la buena de Dios", expresó Melody Raskaukas.

Y agregó: "Tengo cierto alivio; la jueza Galletti parece que no va a seguir con la causa. Es todo muy raro. Es una lucha contra un gigante".

"Hace unos meses me persiguió una camioneta. Están usando inteligencia para atacarme. Quería que pareciera un accidente. Esa camioneta pertenece a un empleado del servicio penitenciario que vive a 8 cuadras del municipio", finalizó.