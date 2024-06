Polémicas y destacadas: 14 frases de los primeros seis meses de Javier Milei presidente

Seis meses exactos pasaron de la frenética asunción de Javier Milei. Muchos discursos, varias entrevistas y miles de posteos dejaron frases para el recuerdo histórico del inconsciente colectivo argentino.

Desde cruces con presidentes latinoamericanos, recordar su "primera revista PlayBoy", calificar a Axel Kicillof como “ese chico soviético”, o confesar que ama ser “el topo del Estado”. Estas son las 14 frases más resonantes, polémicas o destacadas de los primeros 184 días de gestión.

1.- “No hay plata”

La comenzó a decir desde antes de las elecciones, la retomó durante la campaña, y la volvió a repetir en su acto de asunción, el 10 de diciembre de 2023. “Tengo que decírselos de nuevo: no hay plata”, dijo.

El uso de esta frase fue la justificación para llevar adelante su política de “motosierra y licuadora”, ajuste y achique del gasto público.

2.- “El que las hace las paga”

Otra frase que volvió a repetir en su discurso de asunción en las escalinatas del Congreso, frente a miles de personas. Esta frase también fue adoptada más adelante por Patricia Bullrich.

"El nuevo contrato social que eligieron los argentinos propone un país distinto, en donde el Estado no dirige nuestras vidas sino que vela por nuestro derechos. Un país en el que el que las hace las paga; quien corta la calle, no recibe la asistencia de la sociedad: el que corta no cobra. Un país que dentro de la ley permite todo, pero fuera de la ley no permite nada”, dijo.

3.- “Occidente está en peligro”

Todo el discurso de Javier Milei en el Foro de Davos es destacable, en donde atacó contra el Estado, el socialismo, a la izquierda, entre otras cosas. Frente a mandatarios de diversos países y economistas de todo el mundo, el presidente argentino cuestionó al “colectivismo”.

"Aquellos que supuestamente deben defender los valores de occidente, se encuentran coptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo, y en consecuencia, a la pobreza", dijo. "Occidente está en peligro por quienes han abandonado el camino de la libertad por el colectivismo. El capitalismo de libre empresa es el único sistema válido moralmente", agregó.

4.- “El Estado no es la solución, el Estado es el problema mismo”

Es otra de las frases destacadas que dijo MIlei frente a los presidentes y figuras de países del mundo.

En Davos, el libertario dijo que desde que Argentina "abandonó el modelo de la libertad", hace "100 años", los argentinos son "más pobres", insistió Milei, e instó a los empresarios del mundo a que "no cedan al avance del Estado" porque "no es la solución, sino el problema en sí mismo".

5.- "Quizás los nuevos tiempos requieren un poco de show"

La expresidenta Cristina Kirchner había posteado un extenso documentado de 33 páginas titulado “Argentina en su tercera crisis de deuda”. En el mismo, calificó a MIlei como un “showman-economista en la Rosada”.

Apenas unas horas después en una entrevista con Luis Majul, Pablo Rossi y Esteban Trebucq, el presidente le respondió: “Es la opinión de ella, está bien, quizás los nuevos tiempos requieren un poco de show también”.

6.- “Lali Depósito”

La actriz y cantante Lali Espósito ya había apuntado contra el Presidente cuando este salía primero en las elecciones PASO: “Que peligroso. Que triste”.

Milei no se quedó de brazos cruzados. En línea con el cuestionamiento de la financiación a la cultura, dijo: "El Cosquín Rock es privado, pero en extensión impositiva, le da 1.000 millones de pesos. Lali Depósito cobró de la del Estado. Ella cobró de varios depósitos; en uno de ellos, 350 mil dólares".

7.- “Orgía de gasto público”

El primero de marzo, en la apertura de sesiones ordinarias, y frente a senadores y diputados, Javier MIlei criticó “los últimos 20 años” de gestión, en donde denunció que hubo un descalabro de gasto público.

"Los últimos 20 años han sido particularmente un desastre económico, una orgía de gasto público, emisión descontrolada que tuvo como resultado la peor herencia que ningún gobierno en la historia argentina haya recibido jamás", dijo en el Congreso.

8.- “Un ignorante como López Obrador”

“Facho conservador” es lo que le había dicho Andrés Manuel López Obrador, presidente saliente de México, a su par argentino. Es por esto que Milei dijo: “Es un halago que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece”.

A esto, AMLO subió la apuesta y le dió la razón. “Está en lo cierto: todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser “comunista” y “representante del Maligno en la tierra”, cuando se trata del Papa más cristiano y defensor de los pobres que yo haya conocido o tenido noticia”, escribió en sus redes.

El expresidente mexicano no es al único mandatario latinoamericano que Milei insultó. Gustavo Petro, de Colombia, también estuvo en el ojo de la tormenta. “Mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, comunista”, dijo.

9.- “La economía va a subir como pedo de buzo”.

Es común que el presidente recurra al humor y a la retórica para explicar un concepto. En la cena de la Fundación Libertad se refirió a que la economía iba a subir como “buzo de pedo” (o sea, rápido).

“Cuando termine el año le habremos devuelto al sector privado 15 puntos del PBI en ahorro. ¿Quieren saber cómo va a crecer la economía? Va a subir como pedo de buzo”.

10.- “El chico soviético que está en la provincia”

También en la cena Fundación Libertad, se refirió al gobernador de la provincia de Buenos Aires como el “ese chico, que está en la provincia, el soviético”, y lo cuestionó porque “ni siquiera saben el cálculo de cómo es la inflación que es un exponencial”.

11.- “Mi primera revista Playboy"

La presentación de su libro en el Luna Park dejó muchísimos títulos y frases destacadas, como cuando comparó la lectura de un libro de economía con la de una revista para adultos.

"Les puedo asegurar que cuando leí el libro de 'La Teoría del valor' de Gérard Debreu tiene una belleza matemática super inspiradora. Casi que les podría decir que la disfruté más que mi primera revista Playboy".

12.-"Si la gente no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto"

Sin dudas una de las frases más polémicas de Javier Milei. Fue la respuesta que le dió a un periodista que le dijo que "la gente no llega a fin de mes".

13.- “Amo ser el topo del Estado”

En una reciente entrevista con “The Free Press”, un medio estadounidense, el presidente aseguró que ama ser un "topo" dentro del Estado que trabaja para destruirlo.

“Es como estar infiltrado en las filas enemigas, la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado y yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto a soportar todo este tipo de mentiras, calumnias, injurias, tanto sobre mi persona como mis seres más queridos, que son mi hermana y mis perros y mis padres con tal de destruir al Estado”, agregó.

14.- "Les voy a vetar todo, me importa tres carajos"

Les dijo el presidente a los legisladores del Congreso que el pasado miércoles votaron y aprobaron una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. En varios puntos de su discurso apuntó contra "degenerados fiscales". Sobre esto, hizo mención al presidente reelecto de El Salvador, Nayib Bukele. "Les vetaba todo, que es lo que voy a hacer yo", señaló.