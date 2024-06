Paulino Rodrigues: "La oposición no puede dejar al Gobierno sin ley"

El Gobierno negocia contra reloj con los referentes de la oposición dialoguista para aprobar la Ley Bases este miércoles en el Congreso de la Nación. Los negociadores del oficialismo con los bloques son el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el vicejefe, José Rolandi y la propia vicepresidenta, Victoria Villarruel.

La Cámara alta comenzará a sesionar este miércoles 12 de junio a las 10, mientras el presidente Javier Milei estará emprendiendo un nuevo viaje al exterior para realizar su gira prevista por Europa.

Se viven momentos de máxima tensión, donde el oficialismo buscará aprobar su primera ley en el recinto. El reconocido periodista, Paulino Rodrigues, habló al respecto con MDZ Radio 105.5 FM y señaló que "el miércoles vamos a tener una primera postal, porque quizás haya alguna película que todavía no tenga un final claro, si es que en Diputados hay alguna cosa adicional a lo que pasa en el Senado el miércoles, lo cual no lo descartaría. Puede ser alguna modificación, por ejemplo, de lo que venga del Senado, fruto de tener números para consolidar alguna idea original".

Hasta el día de la fecha, no descartan la posibilidad de que se introduzcan cambios y modificaciones en el Senado, para que luego La Libertad Avanza intente buscar aliados en Diputados para insistir con el proyecto original: "Pueden insistir con aspectos del proyecto original, rompiendo los puentes de una eventual negociación, que de todas maneras es todo lo endeble que ya conocemos. Todo esto se va a producir con Milei en el exterior, que emprende la gira por Europa, y en el contexto de Guillermo Francos empoderado, que hay que ver si logra conseguir el acuerdo en las condiciones que eventualmente el gobierno quiere o si tiene que aún conseguir más cosas en las próximas 48 horas para garantizarse votos", explicó.

El periodista Paulino Rodrigues.

El periodista sostuvo que "nadie quiere sorpresas, entonces nadie quiere, en el juego de expectativas, anticiparse. Si todo el mundo piensa que la ley sale, y por alguna razón no sale, es una catástrofe. Si todo el mundo cree que la ley puede no salir, pero sale, es un empujón descomunal".

Paulino Rodrigues indicó que "el hito para Javier Milei es el quiebre de expectativas, dejar de hablar de la herencia, la caída en los niveles de actividad, el aumento de la pobreza y todo esas cuestiones que no tributan y que no generan resultados, para pasar a la agenda propositiva. Esto es un 'finalmente el esfuerzo valió la pena, ahora empieza la recuperación'. No va a ser un mar de rosas, pero va a ser en ascenso. Al final del camino todos van a ver que la situación puede mejorar y va a mejorar, desde puntos de partida muy bajos, con caídas históricas solo comparadas con la pandemia. Entonces, en cualquiera de los casos, esta es la lógica que va a impregnar mucho la discusión. Por eso es a todo nada".

Por último, afirmó que "lo que la oposición no puede hacer es dejar al Gobierno sin ley", y precisó: "A Milei no le aprobaron la ley en diciembre porque él no mandó ninguna ley, la mandó recién a fines de enero. En diciembre hizo un decreto de desregulación de más de 600 artículos que tocaba códigos múltiples. Él a la política le dijo 'yo de prepo hago lo que quiero y después voy a buscar en ustedes algún tipo de respaldo para alguna cosa'. Claro, él invirtió la ecuación. Fue tan audaz que lógicamente logró centralidad, logró certificar que él iba a ser presidente de verdad después de un presidente prescindente como teníamos con Alberto Fernández y reconstruyó la autoridad presidencial. Pero, el correlato fue que la política dijo 'si estas son las reglas del juego, yo tengo también derecho a hacer valer mi legitimidad'. Ese es el escenario que tenemos hoy".

