Ernesto Mancinelli: “Es difícil que la situación social de Mendoza mejore rápidamente”

En los primeros meses del 2024, el número de personas en situación de pobreza e indigencia en Mendoza ha ido en aumento. Según afirmó el director de Desarrollo Comunitario de la provincia, Ernesto Mancinelli, "son asistidas alrededor de 200.000 personas. Sería más o menos el 10% de la población de Mendoza". Un número que encienda las alarmas del Gobierno en materia social.

En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, Mancinelli señaló que "estamos en un escenario complicado donde nuestra provincia no escapa a las generales del país que viene con malos índices y con malos números macroeconómicos desde hace un tiempo prolongado. Esos índices no son solamente fríos números, sino que después refleja a personas que no pueden garantizar la subsistencia. En el caso de la indigencia, no pueden garantizar la subsistencia básica en alimentos, y en el caso de la pobreza, no pueden garantizar la subsistencia de lo que se vive en la canasta básica total. A eso uno lo ve reflejado en que hay mayor cantidad de gente que la está pasando mal en nuestra provincia".

Y sostuvo que "todo se ha agravado producto de un ajuste sin precedentes que se ha aplicado en la Argentina. Esto ha profundizado una situación de recesión económica y por ahí, a diferencia de lo que venía siendo hace un tiempo, que la gente tenía trabajo y no le alcanzaba el dinero, hoy empieza a faltar ese trabajo, por lo tanto recrudece un poco el panorama".

Situación social actual de Mendoza

El director de Desarrollo Comunitario de la provincia declaró que "venimos observando en conjunto con todos los directores de Desarrollo Social de la provincia, que viene habiendo un aumento sostenido en la solicitud de asistencia para la gente tanto en los municipios como en la en la provincia, por lo menos en un 20% o 25% de asistencia general. Después se canaliza acorde a la necesidad de cada uno y a los dispositivos que tenga cada municipio y que tiene la provincia, a ver cómo podemos canalizar esa ayuda".

En el último tiempo, hubo un aumento significativo en la cantidad de personan que asisten a comedores comunitarios. Ernesto Mancinelli explicó: "venimos observando y hablando con distintos referentes de distintas organizaciones de la sociedad civil que llevan adelante tareas solidarias en todo el territorio. El incremento a los comedores se viene notando y nosotros estamos tratando de fortalecer los dispositivos que arman todas estas organizaciones en el territorio para poder asistir alimentaria y que la gente pueda recurrir ahí cuando no le alcanza por sus propios medios".

En 2024 aumentó la demanda de los comedores comunitarios.

Qué asistencia ofrece el Gobierno de Mendoza

Mancinelli explicó cómo trabaja el Gobierno provincial para brindar ayuda social: "En Mendoza los recursos son escasos y tratamos de administrarlos y de llegar a todos. Brindamos ayuda y trabajamos con más de 160 organizaciones de la sociedad civil, a las cuales asistimos con módulos alimentarios. Estas organizaciones tienen armados 125 -130 dispositivos de comedores y tienen 1087 dispositivos de merienda, que algunos por ahí van mutando. Estos dispositivos que arman estas organizaciones son de carácter bastante informal, en términos generales se arman en casas, por lo tanto son bastante volátiles. Son dispositivos que hoy generalmente se dan dos o tres veces por semana, en algunos casos una vez, son medio como ollas populares y van repartiendo las viandas".

"También asistimos a 128 comedores formales o dispositivos más formalizados que generalmente tienen un lugar físico, más infraestructura y otra logística. Esos comedores los asistimos en general, muchos son parte de los centros de educación de origen social que tienen comedor. Los asistimos con desayuno, merienda y por ahí con almuerzo todos los días", agregó.

Además, el director de Desarrollo Comunitario precisó que están asistiendo, en términos alimentarios, "a alrededor de 200.000 personas. Sería más o menos el 10% de la población de Mendoza. Es un número alto, y a eso hay que sumarle a los que asisten los municipios. Hemos ido trabajando con todos los municipios y la gran mayoría también están reforzando con módulos alimentarios la asistencia".

Por último, se refirió a las decenas de mendocinos que hoy se encuentran en situación de calle: "La provincia viene teniendo tres refugios, en los cuales se les brinda la posibilidad de dormir, pero no solamente eso, sino que también ahí le brindamos todos los días desayuno, almuerzo, merienda y cena. Después, venimos fortaleciendo algunos dispositivos desde el Ministerio de Salud que son lugares donde la gente tiene atención médica y acompañamiento".

