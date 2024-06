Era Javier Milei: las claves de los primeros seis meses de Gobierno

Javier Milei cumple este lunes sus primeros seis meses de gestión como presidente de la Nación. Llegó hasta acá con un megadecreto en marcha, pero ninguna ley sancionada; sin apoyo legislativo, aunque con una colección de fotos con líderes internacionales que gusta de presumir; con buena imagen positiva pese a la crisis económica y un superávit que respalda su plan de ajuste con el propósito de lograr el déficit cero. La inflación va en baja, pero la recesión no cede y algunos desafíos parecen ni siquiera haber aparecido en escena.

Funcionarios en salida, una gestión trabada, fuegos internos y negociaciones contrarreloj con los gobernadores para que se apruebe la Ley Bases en el Senado son algunas de las bolas con las que el mandatario liberal libertario malabarea por este momento mientras intenta cumplir con los cambios estructurales que pretende en "tiempo prestado", como dicen en su Gabinete.

"Un gobierno tiene tres patas: programa, rosca y gestión. El programa es el rumbo; la rosca, la capacidad de transformarlo en decisiones; y la gestión, la capacidad de implementarlas. Milei asumió con un programa para seis meses: bajar la inflación. Ahora le falta el programa para cuatro años, la rosca y la gestión", analizó el politólogo Andrés Malamud en diálogo con MDZ.

Facundo Nejamkis, director de Opina Argentina, calificó esta etapa como de "luces y sombras". "Es un gobierno que está totalmente apalancado en su relación con la opinión pública, en su legitimidad de origen y en la que sostiene todavía ese porcentaje significativo de la población que lo eligió", dijo.

El apoyo popular, una de las fortalezas de Javier Milei. Foto: Archivo MDZ.

Milei llegó al poder con el 55,76%. La gente que lo votó, según Nejamkis, lo hizo porque creyó que "la Argentina va a cambiar" a partir de su presidencia y que el economista "va a lograr resolver el problema de la inflación, del déficit fical y del endeudamiento". Son personas "que tienen expectativas favorables respecto al futuro" pese a que sea un gobierno "al que se le prenden luces amarillas en su tablero de control en los demás aspectos", según el analista.

El problema que más preocupa a los argentinos es el económico y quienes votaron a Milei lo hicieron, entre otras razones, por considerar que es la persona más capacitada para hacerlo, pero para Nejamkis no hay que perder de vista lo que señalan muchos economistas: "que se requiere de otro nivel de profundidad y, sobre todo, de cambios estructurales en la relación entre el Estado, la sociedad y el mercado, que todavía no se han logrado".

Para el consultor y analista político Gabriel Slavinsky, "Milei conduce y guía prácticamente en soledad. A diferencia de (Mauricio) Macri y Alberto (Fernández) que tenían acompañamiento, equipo, dirigentes y hasta partidos políticos de apoyo", por eso "a la política entendida como negociación y articulación la ha dejado en manos de Guillermo Francos (jefe de Gabinete)" quien parece un "un traductor para y del Presidente".

"Hoy por hoy, Milei está ubicado en un balcón alto con 59 puntos de imagen positiva. Es un balcón alto, pero enjabonado y sin baranda. Ya se cayeron de balcones así, o más altos, otros tantos, ¿no? Alberto (Fernández) se cayó de un balcón que tenía 68% de imagen positiva. Y (Mauricio) Macri también, y Cristina de uno más alto todavíaque fue haber ganado las elecciones de renovación de mandato con 54% en las generales, no en la segunda vuelta. Entonces, el gobierno toma estos datos con alegría, yo enciendo alarmas. Hay mucho riesgo. Cuando hay tanto deseo puesto sobre alguien, es peligroso, es una carga muy pesada", analizó Jorge Giacobbe.

Javier Milei hace equilibrio sobre las expectativas de la gente en sus primeros seis meses de gestión. Foto: Archivo MDZ.

"Si mirás cuál es la emoción que le despierta a la gente, encontrás dos universos distintos: el de la esperanza y el de la tristeza. Los que están en la esperanza tienen un sistema de creencias en función de que esto pueda llegar a salir bien. Desean que esto vaya a salir bien. Y del otro lado también tenés un sistema de creencias respecto de que esto va a salir absolutamente mal. Lo importante de ese comentario es entender que son dos sistemas de creencias. Ninguno sabe lo que va a pasar. Y hay que entender que los sistemas de creencias se arman y se desarman rápidamente siempre. Es por eso que los climas cambian tan severamente", agregó.

Ley Bases

El miércoles 12 a las 10 el Senado tratará la Ley Bases y el paquete fiscal. Afuera habrá protestas sociales, adentro internas y negociaciones que se calientan desde hace días con la intercesión del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que mantuvo reuniones con los gobernadores para lograr la mayoría necesaria. El desembarco en la Cámara Alta se demoró porque el Gobierno no quería otro fracaso. La aprobación se trabó en Diputados. El proyecto se trató durante un mes y volvió a comisión en febrero. De hecho, la demora de la sanción se llevó puesto el Pacto de Mayo que quedó para algún futuro. Ahora, Milei no admite fracasos.

"Todavía han pasado seis meses y el Gobierno no logra establecer una relación de cooperación con el Parlamento. Aparentemente va a obtener probablemente a finales de junio su primer triunfo con la sanción de la Ley Bases, si es que todo se mantiene estable. Pero va a necesitar de triunfos electorales contundentes para poder modificar esta relación de fuerzas", dijo Nejamkis.

Giacobbe opinó: "Un resultado u otro abre dos tiempos diferentes, hace correr dos relojes diferentes y son dos tragedias diferentes. La primera tiene que ver con que si aprueban la ley, en algún momento la opinión pública va a decir 'bueno flaco, ya te dimos la presidencia y te dimos las herramientas, ahora andá y arreglá los quilombos, dejá de quejarte' (...) El otro reloj tiene que ver con no aprobar la ley y que la opinión pública le diga lo contrario: 'Che, te voté para que transformes el país y no podés ni siquiera aprobar una ley'. Cualquiera de las dos son una tragedia".

Milei y su relación con el mundo

"Milei busca representar y simplificar su posicionamiento" y "aprovecha para dar un mensaje nítido, transparente, concreto y comprometido con Occidente y su modo de ver el mundo colocando un diferencial exclusivo que lo transforma en una especie de novedad que busca confrontar con el socialismo a partir de ideales liberales y libertarios", señaló Slavinsky.

"Es un gobierno que tiene mucha claridad en términos de su alineamiento estratégico con Estados Unidos y con Israel, pero quizás establece relaciones de mucha conflictividad con países que son innecesarios aún en el marco de ese realineamiento. Me refiero a Colombia, Brasil, España, en fin, tensiones con países por situaciones que, además, no son necesarias porque, en general, tienen que ver con cuestiones ideológicas y no con los intereses de nuestro país o de los otros países con los que nos peleamos", reflexionó Nejamkis.

"La agenda internacional es un show interesante, porque está haciendo lo mismo que Macri con el G20, pero al revés, viajando él. Y por supuesto que se van a traer promesas de todo tipo, el tema es si después esas cosas se materializan. Se anuncia una inversión y hasta que la empresa se pone en movimiento, viene a la Argentina, investiga todo lo que tiene que investigar, hace los cashflow y todos los análisis que tendrán que hacer hasta que esa plata aparezca, se desarrolla el proyecto y empiece a caminar, ¿cuánto tiempo tarda?", preguntó Jorge Giacobbe.

Imagen y apoyo social

Según una encuesta realizada por la consultora Giacobbe y asociados en mayo, Javier Milei tiene 58,7% de imagen positiva. Algo similar pasa con la vicepresidenta Victoria Villarruel y el vocero Manuel Adorni que tienen el 55,2% y el 56,2% respectivamente. Incluso el ministro de Economía, Luis Caputo, a cargo del plan de duro ajuste que lleva adelante la gestión, tiene buena ascendencia social con el 51,6% de imagen positiva.

Resultados de encuesta sobre imagen positiva de los funcionarios, por Giacobbe y asociados.

Según el mismo informe, el 57,3% de los encuestados cree que "lo peor de la crisis económica ya pasó" mientras que el 42% considera que "lo mejor está por venir".

Javier Milei es el hombre que llegó al poder con la propuesta de la motosierra y nada de gradualismo. Él mismo se define como un "topo del Estado" porque lo odia y lucha contra él. Su discurso radical y sus formas disruptivas generan, según los analistas, ansiedad en la sociedad que quiere ver cambios. Todo lo que hizo hasta acá forma parte de políticas de corto plazo, aquello que dijo que había que hacer inmediatamente. Por ahora, las encuestas siguen indicando que Milei no pierde apoyo, pese a su severo ajuste que impactó en índices de pobreza, desempleo y consumo, pero la gestión recién inicia y las miradas empiezan a ponerse sobre la necesidad de saber cuál es el plan de largo plazo y cómo continuará esto.