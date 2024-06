Ricardo Mansur sobre la coparticipación: "Es una lucha para que se tenga en cuenta el interior de Mendoza"

No calla nada Ricardo Mansur. Es lo que se conoce en la jerga del mundillo de los dirigentes, "un animal político". A sus 73 años, - una edad que se encarga de mencionar cada vez que puede- asumió por cuarta vez la intendencia de Rivadavia. Pero de una manera distinta, después de más de una década de la última gestión, con un partido departamental - Sembrar- que él creó y sumó jóvenes de distintos partidos- siempre progresistas, aclara. "Que están trabajando en el departamento que les va a quedar a ellos", suma.

Viene de ser radical de toda su vida, sin embargo, hoy se encuentra reclamando fondos al gobierno de Cambia Mendoza por la coparticipación de impuestos para su departamento. Pide que se tenga en cuenta que Rivadavia ya casi no produce petróleo. Y no lo hace desde un micrófono, sino que se instala horas en la Legislatura para que escuchen su propuesta. Como no parece que tendrá éxito, planea judicializar el tema una vez que la ley salga.

Una perlita: ya piensa en adelantar las elecciones el año próximo y que Rivadavia vote de forma anticipada a sus concejales.

-¿Cómo lo encuentra esta nueva gestión luego de tres mandatos en distintas épocas?

-Fue una una alegría poder volver en otras circunstancias, o sea, cuando empecé allá por 1999, Rivadavia estaba muy mal económicamente, reestructuramos el municipio, empezamos a equiparlo, tuvimos una buena época porque creció la producción, logramos recuperar los salarios de la familia municipal y después tuvimos bien ocho años. Después volví en el 2011 y estábamos más en la necesidades de la gente que en el desarrollo económico por los vaivenes en la vitivinicultura. En esta cuarta gestión, estamos en una dura lucha por la coparticipación, buscando recursos que se perdieron, pero con un grupo de jóvenes muy lindos por el cual hemos encarado temas como la coparticipación, la cultura, todo lo que es género y diversidad.

Tiene otro sentido. Hoy la gente no quiere tanta obra pública, sino otros temas que le ayudan en su vida cotidiana. Inauguramos un nuevo local de un CEJBA (un centro de educación de jóvenes y adultos) y la gente feliz. No te pedían más frecuencia para la basura o la poda. Sino que estaban contentos porque iban a tener un lugar para la educación y la cultura. Les decía que son como los héroes de mayo, que a pesar de todo lo que viven se dan fuerza con estas cosas para superar el ajuste que estamos viviendo.

-Fue un desafío haber creado Sembrar, un partido departamental y ganar las elecciones.

-Es un un partido que tiene mucha mucha juventud, mucha fuerza, mucha dedicación. Los jóvenes están trabajando todo el día. Tienen una mirada diferente y me gustó la idea porque estaba jubilado en casa y cuando veo que cómo rompieron las grietas de juntarse radicales con Libres del Sur, con socialistas, justicialistas, independientes y pensar más en el departamento que en los partidos.Por supuesto, todos progresitas, lejos de los libertarios porque ellos están trabajando por el municipio que van a vivir. Los represento, los acompaño, les bajo mi experiencia, ellos están armando el municipios que van a vivir.

- Además, fue sin candidato a gobernador en la elección, a pesar de que tuvo ofrecimientos.

- Es cierto, hubo ofrecimientos, pero no queríamos mezclar con la discusión provincial y no había candidatos que nos atrajeran. Basamos en un discurso local y propio, en defensa de los intereses de los departamentos. Recuperamos nuestro color naranja que fue el propio, que nuestro amigo historiador Gustavo Capone nos fundamentó el por qué de esta razón. Ahora vienen las legislativas y es muy probable que adelantemos las elecciones. Queremos hacer la discusión muy local, con pocos recursos y propagandas. Que los candidatos caminen y se encuentren con la gente.

- Por estos días, hay un tema que lo ocupa mucho que es la modificación de un artículo de la ley de coparticipación.

- Es un tema complejo. Esta ley se dictó en 1996, hace 28 años y los departamentos han cambiado totalmente. Fundamentalmente el mío porque en aquellos años era quienes poducíamos mayor cantidad de petróleo. Entonces, nos daba la posibilidad de tener un ingreso adicional que hacía que nos disminuyeran la coparticipación de impuestos para equilibran los ingresos con otros departamentos. Hoy no producimos petróleo, nos encontramos que nos disminuyeron la coparticipación, no nos ingresa petróleo y estamos luchando para que se modifique ese coeficiente de equilibrio. Así que como Rivadavia cedió sus recursos hace 28 años, hoy debe recibir de otros departamentos que tengan regalías petrolíferas. Esta es la gran discusión. No lo entiende el Gobierno de la provincia, le preocupa más la variación de población, no le interesa que nuestros departamento reciba lo que corresponda.

- En la sesión de Diputados también recibió el apoyo de legisladores de Rivadavia de Cambia Mendoza

- Cuando se distribuye plata por departamento, todo el mundo deja de tener colores partidarios. Los tres legisladores nuestros votaron bien, si bien había una mayoría absoluta que lo se permitía. Con el Senado no tengo mucha expectativa pero tenemos más claro las intenciones del Gobierno de darle más dinero a Godoy Cruz, Las Heras y Guaymallén. El Gobierno dice que Rivadavia gana. No creemos que sea así, perdemos menos. Pero no ganamos. Es una lucha del interior contra el Gran Mendoza y la vamos a seguir dando.

- ¿Podría ir a la Justicia si no consigue el cambio que busca en la Legislatura?

-Cuando uno cree que lo asiste la razón y es muy claro la pérdidas que tiene un departamento, tenemos que ir a un planteo judicial. No es un problema mío con el gobernador Cornejo. Es un problema de que nosotros perdemos como departamento. Queremos que se apruebe la ley estudiando población y regalías petrolíferas. Es una cuestión urgente, no podemos esperar al año que viene como nos piden desde el Ejecutivo. Ricardo Mansur, intendente de Rivadavia.

- ¿Cómo está la recaudación municipal de Rivadavia?

- Muy mal. La gente tiene otros problemas, tiene que pagar la luz, el gas, la patente y si sobra dinero, paga la tasa municipal. Como el municipio le sigue limpiando las calles, sigue la iluminación, es lo último que paga. Nosotros emitimos ciento cincuenta y un millones de pesos, hemos cobrado cincuenta, un 30%. Entonces, cuando la energía es el 98%, nadie puede quedarse sin luz. Los municipios ajustamos muy poco. La inflación ha sido muy fuerte. Es una observación muy grande que le hicimos a la provincia y a la Nación, Hay un ajuste muy grande en los servicios. El vecino sufre el costo de la energía y además, le cobran un IVA que recauda el Gobierno nacional. Entonces cuando dicen que hay un equilibro financiero, entiéndase que tiene que ver no sólo porque aumentó la tarifa.Lo mismo pasa con los Ingresos Brutos, que depende que lo que vos gastaste y que cobra el Gobierno provincial Es verdad que los municipios también lo cobramos, pero muy poco. Hay que ser muy sensible en todo esto y colaborar.

- ¿Les afectó el aumento del boleto?

-En este momento estamos viendo el costo que tiene una familia para hacer estudiar un hijo en la universidad. En este momento, alquiler es imposible, entonces, los estudiantes tienen que viajar para estudiar y además necesitan comer. Acá en el Gran Mendoza, se van en bici, en el auto, en monopatín. Nosotros tenemos que viajar y ese chico necesita 5000 pesos por día en pasaje. Deben entender que el interior debe ser compensado. Si tenemos un problema de salud, también hay que viajar. Son costos muchos mayores.

-¿Usted tiene interlocutores en la Nación para reclamar obras, por ejemplo?

-No tengo interlocutores nacionales, además no voté a Milei. No es que vaya a estar en contra, vamos a hacer todo el esfuerzo para que el país salga adelante. Tengo un barrio de 46 casas, que está al 60%, que está paralizado, que está con guardias. El IPV no tiene fondos para terminarlos, si lo termina tiene que hacerse cargo de la inversión anterior. Le hemos sacado las puertas. los grifos para resguardarlo.

