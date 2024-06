Dos radicales se despegan de su intendente y apoyan a Cambia Mendoza

El tratamiento del paquete fiscal el miércoles en la cámara de Diputados dejó a dos radicales en una incómoda posición que terminaron votando a favor de la ley en general pero en contra de dos artículos específicos.

Se trata de Miguel Ronco y Mauricio Di Césare. Los diputados de Rivadavia insistieron en su pertenencia a Cambia Mendoza y aclararon que no responden a los intereses del intendente Ricardo Mansur ni al partido Sembrar.

“Quiero dejar claro que tanto Mauricio Di Césare como yo somos diputados provinciales que trabajamos o llegamos a la Legislatura por Cambia Mendoza. No quiero que nos relacionen en absoluto con el partido Sembrar que hoy gobierna Rivadavia. No tenemos nada que ver con ese partido y mucho menos con el intendente”, explicó Miguel Ronco.

El miércoles los dos radicales votaron en contra de los artículos del proyecto del oficialismo.

El exjefe comunal y Di Césare aseguraron que votaron en contra de esos artículos porque desde sus bancas luchan por los recursos y fondos para Rivadavia. “Yo siempre como exintendente y vecino Rivadavia defendí los intereses de mi querido departamento en el que nací, me crié y vivo actualmente. Durante los años de mi gestión, mientras fui concejal e intendente en distintas ocasiones traté de generar los consensos necesarios para poder modificar ese coeficiente que Masur votó en positivo en el año 1996”, dijo Ronco.

“Nosotros votamos en positivo todo el proyecto de ley menos esos dos artículos porque consideramos que hay que tratarlo, que hay que mejorarlo, que no podemos seguir con un coeficiente negativo cuando realmente nosotros ya no producimos más petróleo o producimos muy poco y tenemos muy pocas regalías. Hoy nos perjudica este coeficiente negativo que nos hace restar muchísimo dinero”, añadió.

Por su parte, Di Césare aclaró: "Desde 2008 venimos trabajando en este coeficiente. En 1996 Mansur lo votó a favor y nosotros teníamos que votar en contra porque creemos que sigue perjudicando al departamento. No tenemos nada que ver con Ricardo Mansur".

Además, los diputados radicales explicaron que la mayor responsabilidad la tiene el intendente Mansur. “Natalio Mema ya confirmó que va a hacer un congreso de intendentes. Ahí el intendente de Rivadavia tiene que poner en la mesa el tema y tratar de convencer a los intendentes que están recibiendo dinero de nuestro departamento que lo dejen de recibir para que lo pueda acreditar Rivadavia Ese sería el trabajo que hay que hacer en adelante”, cerró Ronco.