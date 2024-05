Javier Milei suma voces de apoyo del mundo financiero pero sigue esperando por inversiones

Cada vez más voces del mundo empresarial y de las finanzas posan su mirada en la Argentina de Javier Milei. La figura más destacada es la de Elon Musk, el creador de Tesla, SpaceX y Starlink, sin embargo los nombres se multiplican. Algunos haciendo comentarios positivos sobre su gestión, otros directamente reuniéndose con él. Sin embargo, el Gobierno todavía espera con ansias que ese clima de época se traduzca en inversiones concretas. Por eso, miran como un gran desafío el aprobar la ley Bases, que tiene puntos importantes para los ojos internacionales, como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la reforma laboral, y que darían más confianza ante la mirada internacional.

"Nosotros no pasamos la gorra", lanzaron en Balcarce 50 explicando cómo se maneja el presidente durante sus viajes afuera, en donde no va a pedir dinero, sino que busca que inversionistas confíen en la Argentina y vengan a apostar por ella, permitiendo que el país tenga "más trabajo" y más proyectos.

Ejemplo de la intención que tiene el Gobierno son las dos reuniones que Milei tuvo con Musk, en Estados Unidos. Ambas fueron con una diferencia de tres semanas, y en la primera el tema central fue el litio, mientras que en la segunda -hace menos de una semana en Los Ángeles- los tópicos que rodearon al encuentro fueron la tecnología, la inteligencia artificial y el internet. Es más, luego de ese cara a cara, el mismo dueño de X (exTwitter) escribió en su red social: "Recomiendo invertir en Argentina".

Aquel incentivo se festejó en la administración libertaria, aunque la incógnita se posó en cuándo ocurriría -al menos- las inversiones de Musk (más allá de que Starlink, su servicio de internet, ya opera en la Argentina). En conferencian de prensa, hasta el mismo vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que "no existió nada puntal" sobre cuándo llegarán más inversiones y cuáles serán.

Musk y Milei juntos.

Otro importante empresario que fue en la misma línea que Musk fue Stanley Druckenmiller, exsocio de George Soros y líder del fondo inversor Duquense Capitaly: "(Milei) es el único líder del libre mercado en el mundo", lanzó en una entrevista con CNBC.

El momento fue compartido por Luis Caputo, el ministro de Economía, que lo subió a sus redes sociales y expresó: "Elon + Druckenmiller + Milken. La repercusión y el respeto mundial que ha generado el presidente Javier Milei no tiene precedente. Acá parte del reportaje a Stanley Druckenmiller, uno de los 3 inversores más importantes del mundo".

Druckenmiller, además, dijo que la "Argentina es más capitalista que los Estados Unidos" y consideró que la popularidad de Milei "no bajó" aunque existan fuertes medidas de ajuste fiscal. El importante inversor ve a Milei como un "experimento interesante" y una persona "altamente inteligente".

Aunque lo más destacable de sus dichos fue la simpática historia por la que decidió invertir en la Argentina, comprando ADR (certificados extendidos por bancos de Estados Unidos que representan acciones de empresas no locales que cotizan en bolsa). "No estuve en Davos pero vi el discurso (de Milei). Era alrededor de la una de la tarde. Estaba en mi oficina y, después de escuchar lo que dijo, abrí Perplexity -un motor de búsqueda impulsado por inteligencia artificial- y le pedí que me mostrara los cinco ADR más líquidos en la Argentina. Compré todos ellos. Hicimos algún trabajo y aumenté mis posiciones. Hasta ahora, me ha ido genial. Pero ya veremos", detalló Druckenmiller. "La Argentina estuvo devastada durante mucho tiempo. Era el octavo país más rico del mundo. Y ahora, no sé, deben estar en el puesto 150. Así que estaba lista para esto. Y tomó a alguien que no está loco pero puede hacer el tipo de reformas necesarias. Es realmente lo contrario de lo que está pasando acá. Estamos evitando el dolor. Y odio ver a la Argentina ser más capitalista que EE.UU", sorprendió el empresario.

El elogio de Druckenmiller que compartió Caputo

Otros inversionistas que se reunieron hace unos días con el presidente -en una reunión de "bajo perfil"- fueron el exsocio de Musk, Peter Ethiel, y Alec Oxenford, fundador de OLX, LetGo y Alpha Capital. "Visité a Javier Milei en la Casa Rosada con Peter Ethiel, quien me dijo que cree que las ideas de Milei son tan relevantes a nivel global como lo son para la Argentina. Estoy totalmente de acuerdo", escribió Oxenford en su cuenta de X .

Mark Mobius, un inversor de mercados emergentes y fundador de Mobius Capital Partners LLP, también elogió a Milei a principio de año, cuando volvió a la Argentina tras cinco años: "Fue interesante ver que muchas empresas se mostraban optimistas ante las iniciativas del Gobierno, pero también eran realistas al comprender que no todos los problemas podrían resolverse rápidamente”, señaló. Además, explicó que "aunque todavía no invertimos en Argentina, estamos estudiando detenidamente el mercado". "Los problemas del país no me disuaden de invertir, pero tenemos que encontrar la combinación adecuada de factores empresariales para que eso sea factible", advirtió.

Otro último ejemplo de este "raid de reuniones" de Milei con inversores es la que ocurrió en Los Ángeles, con representantes de Exxon, Cheveron, IBM y Blackstone y Milei. El encuentro entre el jefe de Estado y estas empresas petroleras y tecnológicas se centró en el posible desembarco de estas corporaciones en Argentina y en la importancia de que se apruebe la ley Bases por los puntos que posee, interesantes para los inversores. Milei, junto a Werthein y Caputo, en la reunión con Michael Milken y Robert Citrone. Foto: Presidencia.

Antes de esa reunión también se juntó con el presidente del Instituto Milken, Michael Milken, organizador de la conferencia en la que participó en Los Ángeles y hombre celebre en el mundo de la finanzas. En ese encuentro también estuvo el inversor internacional Robert Citrone, conocido de Caputo y creador del fondo "Discovery".

El gran desafío del Gobierno

Desde que tiene el poder, es extraño recordar alguna reunión que el presidente Milei haya tenido con empresarios nacionales pero, en cambio, es un hecho que no paró de tener relaciones con importantes empresas que podrían llegar a confiar en la Argentina tras "la mano dura" del libertario.

Algunos colaboradores económicos de Balcarce 50 explican que dentro de la ley Bases hay un punto que podría ayudar a que los inversores "vuelvan a confiar" en la Argentina, tras varios períodos en donde el país era "poco atractivo porque no se respetaba la palabra". El RIGI es la herramienta clave que el Gobierno ideó para acelerar el proceso con los inversores y conseguir que su confianza se afiance más rápido. "Queremos dar seguridad", explican, algo que no venía sucediendo.

El RIGI es importante porque establece beneficios para acelerar la toma de decisiones de inversión para proyectos de más de 200 millones de dólares. Eso le permite al Ejecutivo mostrar que tiene una "conducta distinta" a la de las gestiones anteriores y así conseguir que las empresas terminen por animarse. Desde la oposición, surgen voces que se oponen al decir que son amplios beneficios que se otorgan mientras que la industria local considera que está siendo discriminada.

Esto también se suma a la reducción del Estado que está realizando Milei, como también la presencia de menos reglas y regulaciones, que son una buena noticia para las empresas extranjeras, que posan la mirada sobre Argentina por sus recursos y capacidad humana pero, por ahora, siguen un poco desconfiados.

Lo cierto es que, por ahora, la administración libertaria no tiene inversiones en puerta, pero sí la posibilidad de conseguir un cambio de visión por parte de los inversores, que podría ser más precipitado si la ley Bases (sobre todo el RIGI y los cambios en la reforma laboral) logran tener fuerza de ley.

La palabra del presidente

Este miércoles, el mismo Milei compartió en redes sociales un gráfico que muestra la cantidad de inversiones que tiene un país vecino como Chile comparado con la Argentina: "Y aún dudan sobre la necesidad de llevar a cabo reformas estructurales que terminen con las políticas contra el capital... Parece que haber hundido a más del 50% de los argentinos en la pobreza no les resulta suficiente. A no bajar los brazos ¡Viva la libertad carajo!", escribió el mandatario vía X.