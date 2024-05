Los detalles de la reunión de la UCR por la Ley Bases: ¿cómo votarán?

Cuenta regresiva para el sábado 25 de mayo, fecha para la que el presidente Javier Milei (La Libertad Avanza) ha anunciado un "pacto" con gobernadores y todas las fuerzas políticas -que quieran participar-. La condición: la aprobación de la Ley Bases que ya tiene sanción de Diputados, pero que necesita el aval del Senado donde los votos de los otros partidos son definitorios.

Con este tema en carpeta, casi todos los mandatarios radicales, entre los que se encontraba el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, y los 13 senadores nacionales se juntaron este martes 7 en la Ciudad de Buenos Aires para avanzar en una decisión unánime. Habría voluntad para empezar a andar en ese camino, pero reparos en temas particulares. Por lo tanto, hasta ahora, y en medio de la interna radical, Milei no cuenta con la totalidad de los radicales, aunque los pronósticos más optimistas no descartan que en los próximos días los votos se consigan. Otros, en cambio, aseguran que eso no estará garantizado lo que ocasionará la caída de la norma.

"Muy buena reunión", aseguraron a MDZ varios de los participantes al salir del esperado cónclave. A excepción de Leandro Zdero, el gobernador del Chaco (que está en Paraguay) todos los gobernadores radicales y la totalidad del bloque de senadores se juntaron para trazar la estrategia para lo que viene: qué posicionamiento tomará el partido con la Ley Bases y frente al gobierno de Milei en general, donde hay diferencias abismales entre correligionarios.

Valdés junto a Cornejo

Hay una postura mayoritaria de apoyar la ley en general. Ese aval sería la garantía que quieren darle a Milei algunos gobernadores para avanzar con el pacto de Mayo y con otros temas que son de urgencia: que lleguen los fondos que corresponden a las provincias, que haya certidumbre en ese arribo que repercute también en los municipios, y no sorpresas por parte de la Nación, de recortes de dineros que son clave para las gestiones. Además porque les interesa que se avance en el paquete fiscal para que vuelva la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias que se reparte entre las provincias en materia de coparticipación y el RIGI, que apunta a atraer inversiones como para la minería, porque le dan diversos beneficios a las empresas.

Sin embargo, así como Cornejo (y por lo tanto, la senadora nacional Mariana Juri y el senador Rodolfo Suarez), Zdero y Gustavo Valdés (quien gobierna Corrientes) quieren que la ley salga aprobada por unanimidad, hay senadores cuyo voto hoy es incierto. Un crítico por excelencia, se sabe, es el titular del partido Martín Lousteau, enemistado con la Casa Rosada, y un creyente férreo de que la UCR tiene que ser oposición dura y recuperar las bases "alfonsinistas".El presidente del bloque también ya votó en contra del DNU cuando pasó por el Senado.

Martín Lousteau

Pablo Blanco, de Tierra del Fueto es uno de los radicales más críticos de la gestión libertaria. Fue cercano al exgobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Esperará el tratamiento en comisiones para tomar una postura y ya adelantó sus diferencias, como ceder facultades a Milei.

La totalidad de los votos radicales son fundamentales para que la Ley no se caiga. Sino, será otro fracaso en el Congreso del oficialismo.