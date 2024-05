Cruces entre Hebe Casado y Omar Félix por el aeropuerto de San Rafael

Al igual que el año pasado durante la campaña electoral, volvieron los cruces entre el Ejecutivo provincial y la municipalidad de San Rafael. Esta vez, el escenario de batalla fue el aeropuerto y se plantaron en el ring la vicegobernadora Hebe Casado y el intendente Omar Félix.

Omar Félix, el intendente de San Rafael.

La semana pasada se rompió la autobomba del aeropuerto de San Rafael, se arregló y hoy se puso en servicio el camión. Hasta ahí no hay discusión. El tema es que tanto Hebe Casado como Omar Félix se atribuyen haber contribuido a la solución y se cruzaron con comunicados oficiales.

La primera en alzar la voz fue la vicegobernadora. “La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, trabajó con Gustavo Marón de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para que la autobomba esté lista y en servicio”, informaron en un comunicado de prensa desde el entorno de la dirigente del Pro.

El aeropuerto de San Rafael. (MDZ)

“Además, gracias a esta gestión, se consiguió un carretón de Vialidad para llevar otra autobomba al aeropuerto de El Plumerillo”, agregaron.

La respuesta de la Municipalidad de San Rafael no tardó en llegar. “Mecánicos del Municipio dejaron nuevamente operativa la autobomba del aeropuerto de San Rafael”, indicaron los voceros de Omar Félix.

“Los trabajadores municipales extrajeron la caja que fue enviada a la provincia de Córdoba, donde se la reemplazó por otra que estaba funcionando. Al arribar el accesorio a San Rafael, los mecánicos comunales trabajaron en talleres del aeropuerto en la colocación del mismo, tarea que finalizó este mediodía”, explicaron para dejar claro el aporte fundamental que realizó la comuna.

Los mecánicos de la Municipalidad de San Rafael trabajando en la autobomba del aeropuerto. (Municipalidad de San Rafael)

Por su parte, los trabajadores del aeropuerto aseguraron que cuando se rompe la autobomba hay un protocolo que seguir al pie de la letra y que lo primero que hicieron fue informar a la regional en Córdoba. “Ellos enviaron el repuesto que se fue a buscar a Mendoza, se arregló y ya está funcionando”, explicaron.

“Nosotros no podemos dar fe si la vicegobernadora hizo o no gestiones ante la ANAC. Para nosotros es más importante que se compre una autobomba nueva para que esto no vuelva a pasar y el aeropuerto esté operativo todo el tiempo”, cerraron.