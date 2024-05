Tensión con España: qué hay detrás de la pelea de Javier Milei con el Gobierno de Pedro Sánchez

El presidente Javier Milei viajará a España para asistir el 18 y el 19 de mayo a un evento que organiza Santiago Abascal -líder del partido Vox- en el palacio Vistalegre de Madrid. Este encuentro se producirá unos días antes de las elecciones para el Parlamento europeo, en las que el espacio de derecha español confía en obtener un buen resultado electoral.

El jefe de Estado argentino visitará España en plena polémica con el Gobierno de Pedro Sánchez tras las palabras de Óscar Puente, ministro de Transportes, quien acusó a Milei de "ingerir sustancias". Ante estos dichos, la Oficina del Presidente emitió un comunicado que "repudia las calumnias e injurias formuladas" por el político español. Además, el mensaje contiene un análisis del gobierno español y un cuestionamiento a la gestión de Sánchez.

Pero esto no es todo, otros funcionarios del Gobierno español se sumaron a las críticas contra Javier Milei. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, criticó con dureza el comunicado del gobierno de Milei al presidente español Pedro Sánchez. Por otro lado, Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Esther Peña, comunicó que "la respuesta de la Oficina del Presidente argentino es absolutamente desproporcionada, fuera de lugar y con pocos precedentes en la democracia".

Pedro Sánchez, presidente de España.

El trasfondo del cruce

Ante este clima de tensión, el periodista español Juan Fernández Miranda habló con MDZ Radio 105.5 FM para compartir la mirada que se tiene en el país europeo sobre esta problemática: "En España ahora mismo estamos en un debate sobre la polarización después de que el presidente del Gobierno se fuera cinco días de vacaciones y le dijera a la población que necesitaba reflexionar sobre si España estaba en un nivel de polarización demasiado alto. Entonces, estamos especialmente sensibles en la opinión pública ante cualquier cosa que pueda parecer polarizada. El presidente asegura que los que polarizan son la derecha y la ultraderecha. Pero claro, de repente vemos que el ministro Puente, que es muy lenguaraz, de jugar sucio, de la declaración agresiva a la oposición; ya no solo ataca la oposición, sino que ataca al presidente de la Argentina. Te puede gustar o no, pero es el presidente de un país hermano, ya no es una cuestión de ideologías, es una cuestión de instituciones".

El periodista brindó un contexto sobre los dichos de Óscar Puente: "Las declaraciones fueron en un acto universitario. No fue algo sobrevenido, estaba preparado. El ministro Puente es un ministro que le gusta mucho embarrar, pero no dice nada que no haya preparado previamente. Él tenía algún interés por buscar esta polémica, aquí ya entramos en el campo de por qué lo hace. Hay dos interpretaciones complementarias que son ciertas. Uno, si hablamos de Milei, no hablamos de los problemas que tiene este gobierno, que son muchos. Es un un gobierno que acaba de arrancar, tiene unos apoyos parlamentarios muy difíciles, es muy débil y está en una situación difícil. Entonces, si hablamos de Milei, se nos olvida lo que pasa dentro".

"Luego, Milei viene el domingo a España. El presidente argentino en España se identifica con Vox, que es la amenaza al Gobierno. Hablar de Milei lo que hace es dividir un poco a la derecha, eso también es una estrategia. Este domingo tenemos unas elecciones muy importantes en la Comunidad Autónoma de Cataluña y dentro de un mes hay elecciones europeas, estamos en un entorno electoral", agregó.

El presidente Javier Milei.

Respecto al comunicado emitido por la Oficina del Presidente, opinó: "Lo que ha dicho Javier Milei me parece que es ir demasiado lejos. Creo que podría haber resuelto esta crisis pidiendo a Pedro Sánchez una rectificación sobre Óscar Puente y habría quedado mejor. Al decir lo que dijo, cohesiona al gobierno en su defensa y trata de echarle la culpa a él. O sea, la respuesta de Milei es lo que buscaba el Gobierno español".

En el marco del festival de Vox, Fernández Miranda explicó las transversalidades que atraviesan al partido español con el de La Libertad Avanza: "Creo que Vox es un partido distinto a La Libertad Avanza. Sí que encajan en ese mensaje rupturista y frontal contra los vicios del sistema, el colectivismo y la exposición es más a la izquierda. En España tenemos un partido de ultraizquierda y Vox no deja de ser una reacción a eso. Vox no es tan liberal como Milei, es más conservador y enlaza con posiciones que están entre Marine Le Pen en Francia y en lo formal con Donald Trump. Ahí a lo mejor si encajan con esa frontalidad rupturista y ese no tener pelos en la lengua de Milei".

Los preparativos del acto de Vox ya están en marcha. En las últimas horas, comenzaron a circular algunas pancartas y leyendas de la convocatoria, las cuáles se asemejan al estilo de Javier Milei. La frase "¡Ven a verles sacudir a los zurdos en directo!" comenzó a ser furor al ser una de las consignas de la convocatoria de Santiago Abascal ya que presenta similitudes con el mensaje que transmite el presidente argentino. El periodista español comentó que "aquí no se había dicho lo de los zurdos hasta que se lo escucharon a él".

