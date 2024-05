Sigue la pelea entre Juan Grabois y Ramiro Marra: "Atuncito de Buchard"

"Atuncito de Buchard, estás sobreactuando. La carta documento es una medida prejudicial obligatoria. Confundís rectificar con ratificar. Sos bobo en serio, tengo mejores enemigos que atender. Bueno, nos vemos en Tribunales. Empezá a stockear latitas que vas a pagar. Que te mejores", le escribió en la red social X esta mañana el dirigente social y exprecandidato a presidente por Unión por la Patria Juan Grabois al legislador porteño Ramiro Marra.

El posteo fue en respuesta a una publicación de Marra, hecha ayer, en la que le decía: "Grabois, de cagón es mandar una carta documento pidiendo una mediación online. Si querés decirme algo, decimelo en la cara, Bouchard y Viamonte. A mi no me vengas con tus inseguridades de cheto con culpa".

El puntapié inicial del conflicto tiene que ver con que el legislador de La Libertad Avanza había acusado semanas atrás a Juan Grabois de robarse dinero de los planes sociales a través de sus organizaciones. El dirigente social apuntó con munición gruesa y le envió una carta documento. Luego, el propio Marra dio a conocer la noticia por sus redes sociales y, lejos de bajar el tono, subió la apuesta y desafió al líder del Frente Patria Grande.

"No se si Juan Grabois esperaba callarme enviándome una carta documento, así que por las dudas lo rectifíco: Grabois, sos un chorro. Hace años te aprovechas de los más necesitados y del dinero del Estado. Se te acabó la joda, con nosotros no robas más", escribió el libertario junto a un video donde mostró el documento que recibió.

Nuevamente, el excandidato a presidente por Unión por la Patria no se quedó callado y le retrucó al economista con otro video en la red social X. "Teniendo en cuenta que nos vimos en medio del escandalete que armó tu gente en TN, que no me dijiste absolutamente nada, tiendo a considerar que sos medio gonca (sic)", disparó y cerró con una ironía: "Vas a tener que pagar con cada latita de atún. El que las hace las paga".