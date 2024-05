Ley Bases: Martín Menem reconoció los errores y apuntó contra el kirchnerismo en un duro comunicado

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, emitió un duro comunicado cargado de ironía en respuesta a las críticas sobre los errores detectados en la Ley de Bases, agradeciendo sarcásticamente la revisión del diputado de Unión por la Patria, Gerardo Martínez.

"Agradecemos al Diputado Martínez la revisión del texto de la Ley de Bases y haber detectado simples errores involuntarios de tipeo en la transcripción de la comunicación de la ley. Evidentemente su experiencia en la práctica parlamentaria y la cantidad de fe de erratas efectuadas sobre este tipo de errores durante la gestión anterior, pone de manifiesto que son problemas que generalmente pueden suscitarse en leyes de este tamaño e importancia", comenzó su comunicado Menem.

Y agregó: "Lo que NO resulta casual es la actitud de UP ante otra derrota legislativa. Seguramente para ese sector que siempre impuso sus leyes convirtiendo al Congreso casi en una escribanía del Ejecutivo y sin articular consensos ni escuchar al resto de los sectores políticos de la Cámara, la aprobación de esta Cámara de la Ley de Bases, debe haber significado un duro golpe para su conducción y para su forma de afrontar la agenda legislativa, más destinada a impedir que a reconocer la nueva realidad política de la Argentina".

"En efecto, que un “puñado minúsculo” de Diputados y Diputados de La Libertad Avanza, hayan podido articular tal aprobación con otros sectores, nutriendo a la iniciativa original con importantes aportes de quienes antes NO eran escuchados y a los que se les aplicaba la famosa imposición de la prepotencia del número, debe llenar de interrogantes a la conducción de UP que, con algunos aliados de la izquierda, llegan a triplicar al Bloque oficialista. Esto, tal vez no signifique un triunfo de la Libertad Avanza en sí mismo, sino que evidencia el fracaso de una forma de hacer política, a la cual el 56 por ciento de los Argentinos les dijo que no hace algunos meses", ironizó el presidente de la Cámara de Diputados.

En cuanto a los errores detectados en la ley, Menem destacó que ya se han subsanado y que se cumplirá con el trámite correspondiente de publicación en el Boletín de Asuntos.

"Tampoco sorprende la actitud constante de querer embarrar la cancha para no jugar el partido en el terreno del debate de las ideas ya sea: - Citando sesiones especiales en fechas de imposible cumplimiento -como quedó demostrado la semana pasada- para después decir que hay un "delito penal" en la no realización de la misma - Recuperando de forma repentina la memoria y el apego por el constitucionalismo, pidiendo a gritos tratar los DNU que antes cajoneaban. - O como en este último caso, sobreactuando sobre el hecho de haber detectado mínimos errores de transcripción menores de una ley, que no alteran en nada su espíritu y que son frecuentes en este tipo de normas tan extensas", explicó Menem.

Y completó: "Pretender que sea malicioso que en dónde decía “autorización” dice “permiso” cuando la ley en todo el artículo involucrado usa tales términos en varias ocasiones, en forma indistinta y como sinónimos para referirse a lo mismo, y que por el error humano en la transcripción, se pretenda tornar nula la comunicación, suena a desesperación".

"En la fe de erratas ya cursada al Senado se han subsanado tales errores materiales y en este caso, SI se va a cumplir con la publicación en el Boletín de Asuntos respectivo, no como en algunas de las erratas de la gestión anterior, que han obviado dicho trámite y han pasado "desapercibidas". Aprovecho para destacar el enorme esfuerzo de los empleados de la HCDN que han puesto toda su capacidad a disposición, a quienes una vez más, agradezco su constante dedicación y profesionalismo", concluyó Menem.