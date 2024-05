La trampa cada vez más frecuente en el pago de multas para renovar la licencia

Una de las exigencias a la hora de renovar la licencia de conducir es contar con el libre de deuda de infracciones de tránsito. Sin embargo, esta obligación es sorteada por muchos conductores mendocinos a través de una maniobra fraudulenta en el pago de las multas con tarjetas de crédito. Esta irregularidad fue detectada por el Tribunal de Cuentas, que advirtió que cada vez es más frecuente la negación del pago con tarjeta luego de haber realizado el trámite y alertó que este fraude por las reversiones en los pagos acumula más de $40 millones.

La advertencia quedó plasmada en el Fallo N° 18.024 en el que el órgano de control analizó la gestión administrativo-financiera y patrimonial del Ministerio de Seguridad correspondiente al 2022.

Las autoridades del organismo liberaron de cargo a los funcionarios intervinientes, pero establecieron una serie de instrucciones para los responsables, quienes deberán informar al Tribunal sobre las medidas correctivas que exigieron, a raíz de deficiencias detectadas en el procedimiento de cobranza de las actas de infracción por multas de tránsito.

El Tribunal de Cuentas observó dos irregularidades, una vinculada a los planes de pago y otra a los pagos revertidos de las multas, en el sistema implementado por la empresa Servicios y Consultoría S.A., adjudicataria del servicio de cobro de las infracciones.

La primera de ellas tenía que ver con que la auditoría del organismo detectó que existen actas de infracción “en las que se han formulado planes de pago y por las cuales no existen instancias judiciales”. Indicaron que, ante el incumplimiento de los vencimientos de los planes por parte de los infractores, el sistema no identifica las actas para efectuar la correspondiente remisión del caso al recaudador fiscal. Asimismo, hallaron casos con planes vencidos impagos, los cuales no son remitidos a los recaudadores por falta de detección. A la vez que no existe tampoco un criterio determinado a efectos de dar de baja planes por incumplimiento.

Ante este llamado de atención, los responsables informaron que junto a los desarrolladores de sistemas de la empresa adjudicataria se trabajó en una solución. Indicaron que desde el mes de enero se encuentra vigente la funcionalidad en el sistema, el cual ya fue adaptado a las nuevas prerrogativas vinculadas a la caducidad de los planes. Esto se instrumentó para las nuevas actas impuestas, mientras a las emitidas con anterioridad, se procedió a notificar en una gran mayoría la caducidad de los planes y a otorgar un plazo hasta el 30 de abril del 2024 para su regularización, caso contrario se procederá a remitir las actas a la oficina de apremio.

Una trampa cada vez más frecuente

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas advirtió que las reversiones sobre pagos realizados con tarjetas de crédito se han convertido en una práctica que se observa “cada vez con más frecuencia”.

Para poder renovar la licencia de conducir, las autoridades exigen el libre deuda de multas. Ante esta situación, la auditoría observó que “se presentan múltiples casos de infractores que proceden al pago de las mismas con tarjetas de crédito, y una vez realizado el trámite que necesitaban, efectúan la negación del pago en la tarjeta de crédito a efectos de anularlo”.

Alertan que esta maniobra “adquiere cada vez mayor relevancia” y que no existen procedimientos formalizados de ninguna naturaleza para abordarla. Asimismo, advierten que “de acuerdo a los datos existentes en el sistema provisto por Servicios de Consultoría, se han efectuado reversiones de pagos a la fecha por un total de $40.055.206,13”.

Frente a estos casos, en el fallo se resalta que desde el Ministerio de Seguridad señalaron que apuntaron a “abordar la problemática teniendo en cuenta la multiculturalidad de la problemática del fraude con tarjeta de crédito, del cual el Ministerio no es un caso aislado”.

Las estrategias desplegadas fueron el envío de notificaciones a los titulares de la Licencias de Conducir al efecto de ponerlos en conocimiento, que el Ministerio había detectado las reversiones sobre pagos realizados con tarjetas de crédito. Y por otro lado no permitir que los casos detectados reiteren el mecanismo.

Informaron que del 2021 al 2022 ha habido una disminución de 41,79% en la modalidad reversiones sobre pagos realizados con tarjetas de crédito con una clara tendencia a la baja, y que “de acuerdo a los datos existentes en el sistema provisto por Servicios de Consultoría, también se puede verificar que de las reversiones de pagos se ha conseguido pagos a la fecha por un total de $14.063.775,88, lo que demuestra el conveniente de las medidas adoptadas”.

Finalmente, el Tribunal de Cuentas consideró subsanado este procedimiento administrativo irregular debido a las acciones realizadas por el Ministerio de Seguridad. No obstante, continuará con Fiscalía de Estado el estudio de las posibles implicancias penales sobre lo sucedido.

Las medidas en cuestión consistieron en notificaciones a los infractores que reversaron pagos y la prohibición de realizar nuevos pagos con tarjeta de crédito por parte de estos. También limita el pago con tarjeta de crédito, a una proporción de los montos para ciertos tipos de infracciones los responsables manifestaron que realizaron reuniones con funcionarios de la Fiscalía de Estado a efectos de estudiar posibles implicancias penales por parte de los infractores.