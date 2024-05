El increíble raid provocador de Axel Kicillof que pone los pelos de punta a todo el kirchnerismo

Todos los días parece que las actividades de uno y otro están destinadas a construir una competencia que, llegado el momento, no existirá. Como en Oppenhaimer, donde el creador de la Bomba Atómica decía que era preferible la amenaza del artefacto para mantener la paz entre las superpotencias mundiales antes de pelearse en serio, ni Axel Kicillof ni Cristina Fernández de Kirchner están dispuestos a enfrentarse.

Luego de que la expresidenta y vice de Alberto Fernández ratificara su traspasamiento generacional en manos de La Cámpora, es decir, su hijo Máximo y su grupo de confianza, Kicillof y su ministro de Gobierno Carlos “Carli” Bianco empezaron a contestarle con una sucesión de encuentros para que todos piensen que quiere armar una línea propia apartada del cristinismo kirchnerista.

El sábado, en La Plata, con la presencia del propio intendente Julio Alak - amenazado ya desde el primer día por el camporista Pablo Elías, Bianco y la exministra de Seguridad de Fernández, Elízabeth Gómez Alcorta, junto con otros actores vinculados con La Patria es el Otro - lanzó Frente Popular Construir Futuro, con antiguos representantes de Quebracho que forman parte.

El jueves anterior, luego de pasar por Moreno para compartir un par de actividades con Mariel Fernández, que el sábado había estado con Cristina en Quilmes, presentó en el Salón Blanco de la Gobernación el Instituto de Asociativismo Cooperativo que estará a cargo del aún miembro del Movimiento Evita Gildo Onorato.

Hoy, una semana después que estuviera con ellos en sendos actos en memoria de la asunción de Néstor Kirchner en la Presidencia hace veinte años, volvió a visitar Avellaneda y Ensenada, conducidos por Jorge Ferraresi y Mario Secco, respectivamente.

“Es un pel… No puede ser que siga abrazando y dejando hacer a los que putean a Máximo todos los días… Ya la "Jefa" se manifestó. Lo dejó en claro. No puede hacerlos callar ni a Mario, ni a Jorge, ni a Carli (Bianco) ni al Cuervo (Andrés Larroque). Entonces, si no los para, es porque los activa. Y si los activa, es porque quiere pelearse con Máximo, que hoy es pelearse con Cristina”, deja más que en claro un funcionario del propio gobierno bonaerense que sabe cómo piensan en el Instituto Patria.

Para peor, Alberto Fernández, en un reportaje por streaming, le aconsejó a Kicillof que "gane autonomía con respecto de Cristina", algo que nunca pudo lograr el expresidente de la Nación a pesar de los pedidos que le realizaban casi a gritos la mayoría de sus funcionarios de Gobierno.

Sin embargo, ni Larroque, Ferraresi, Secco o el propio gobernador, lamentablemente para ellos, son vistos ni analizados como parte de una nueva construcción. “Eso lo acomoda 'Ella', cuando quiere y como quiere”, sospechan los que nunca se sintieron parte de esta construcción kicillofista y mucho menos kirchnerista-camporista. Kicillof entregó viviendas con Ferraresi. Foto: PBA

“Adentro no hay lugar para nadie más. Los que están terminarán cerrando, inclusive con Sergio (Massa). Entonces, hay un grupo de intendentes y dirigentes de toda la Provincia dispuestos a reconstruir un frente no K, parecido, pero no igual, al que armamos en 2013”, se le escuchó analizar a uno de los pocos dirigentes de confianza que tiene Julio Zamora, el intendente de Tigre, durante el fin de semana.

Zamora sabe que haga lo que haga no será abrazado ni por Axel y por ninguno otro, porque nadie quiere pelearse con Massa, que especulará hasta el último día hábil su continuidad o no dentro del frente kirchnerista. El gobernador, que recorrió todos los municipios, no pisó Tigre en visita oficial sino es con el permiso del jefe del Frente Renovador.

A su auxilio pueden llegar quienes piensan que, dentro del esquema que homogeniza Máximo Kirchner, no tienen lugar. Fernando Gray lo viene diciendo desde hace años y también, junto con Juan Zabaleta, Facundo Moyano y otros intendentes que no quieren mostrar su juego aún, pretenden armar una corriente a la que se pueden sumar otros dirigentes peronistas. “Hay que darle más volumen al que consiguió el Flaco Florencio Randazzo hace cinco años”, recuerdan. “No vamos a ser como el Frente Renovador, pero si nos paramos en la cancha como anti-camporistas, le sacamos el 15% del voto peronista que no se va con Milei”, agregó la misma fuente que se entusiasma con la idea.