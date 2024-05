Con amenazas de escraches, los sindicalistas apuntan al Senado

Edgardo Llano, el titular de la Asociación del Personal Aeronáutico, llamó a escrachar a todos los senadores que voten a favor de la Ley Bases cada vez que se suban a un vuelo. Lo hizo ayer en medio de la asamblea sindical encabezada por ATE y la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte (CATT) que se llevó a cabo contra el Gobierno de Javier Milei, la mega ley y como antesala del paro general que realizará este jueves la CGT.

"Hay que hacerle sentir presión a los senadores. A los compañeros que lo están haciendo también en el interior. Le pedimos a los compañeros de Ezeiza y de Aeroparque que hagan lo mismo. Vamos a explicarles a los pasajeros con quien están viajando cada vez que viaje un senador de estos, que está traicionando los mandatos populares”, dijo desde el Aeropuerto Jorge Newbery.

“Estamos diciéndole a los senadores que están votando contra sus propios intereses, están votando para que las provincias dejen de tener vuelos de Aerolíneas (Argentinas) día a día, los cinco gremios aeronáuticos estamos juntos en esta pelea, que es la defensa de Aerolíneas Argentinas e Intercargo, amenazadas por la privatización que ya fracasó en los ‘90, que ya fracasó en el 2001. Y estos irresponsables pretenden volver con una historia pasada y oscura que dejó a las empresas en la ruina”, disparó.

Edgardo Llano, titular de APA.

Más tarde, a través de un comunicado titulado "La violencia no es el camino", Aerolíneas Argentinas repudió los dichos de Llano. En la carta, la empresa estatal manifestó su "más enérgico repudio a las declaraciones realizadas por el secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico en las que incitó a escrachar a pasajeros de la compañía". Al respecto, agregaron que "cualquier tipo de manifestación pública que pueda alentar a la violencia contra otras personas por opinar distinto, sean funcionarios públicos, o cualquier ciudadano, es inadmisible y escapa a los valores de la democracia. No puede haber dudas sobre el profesionalismo y el compromiso del personal de Aerolíneas Argentinas con la seguridad en tierra y vuelo. Acciones de este tipo son contrarias a estos principios y solo dañarán la imagen de la compañía y de nuestros trabajadores".

El comunicado de Aerolíneas Argentinas. Foto: captura de pantalla.

El gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, también repudió las amenazas sindicales. "Comienza a tratarse la Ley de Bases en comisiones del Senado. Juntos Somos Río Negro actuará siempre en favor de las y los rionegrinos y en defensa de los intereses de nuestra provincia. Somos plurales y democráticos, no nos asustan los debates ni las negociaciones. No somos apéndices de los partidos nacionales: creemos en el diálogo, las discusiones y respetamos las posturas diversas. Lo que de ninguna manera vamos a permitir son las amenazas y los agravios a nuestros representantes. No intenten condicionarnos", escribió en sus redes sociales.

El posteo de Eduardo Weretilneck. Foto: captura de pantalla.

Manuel Adorni, vocero presidencial, criticó la actitud de Llano. En diálogo con FM Delta dijo: "Las amenazas me parece que son de otros tiempos, de una Argentina que ya nadie quiere, que la mayoría no votó, nos tenemos que dejar de hinchar con esto, más hablando de una empresa pública, de Aerolíneas, teniendo en cuenta que muchos argentinos sostienen a la compañía a través del pago de impuestos, y que jamás viajaron en un avión y probablemente no puedan hacerlo”.

Para Adorni las intimidaciones pronunciadas por el sindicalista son “parte del delirio que se vive en el país” y reclamó “condenar el escrache”. Dijo que “es una práctica que tiene que desaparecer" y se preguntó "si entienden bien cómo funciona una república, con los tres poderes que funcionan de manera independiente". En este sentido, apuntó: "Uno de ellos es el Legislativo, la Ley Bases tiene media sanción en Diputados, la discutirán senadores, tenemos que limitarnos a seguir que pasa en el Senado”.