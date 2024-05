Mercedes Rus aseguró que "la tolerancia cero" no es la solución al alcohol al volante

Tras el anuncio de Alfredo Cornejo durante la Asamblea Legislativa del 1 de mayo, el Gobierno de Mendoza envió el pasado jueves a la Legislatura un paquete de reformas en materia de seguridad. La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, presentó los 11 proyectos de ley que apuntan a agilizar, modernizar y consolidar la estrategia de seguridad de la provincia. El gobernador de Mendoza resaltó que “con el paquete no solo vamos a fortalecer la disuasión y la prevención, también apuntamos al abordaje de los condenados, para evitar la reincidencia en el delito”.

Los detalles de los 11 proyectos se divide en tres ejes: prevención (seguridad privada humana y tecnológica, sistema provincial de videovigilancia y captación de datos e imágenes, control y registro sobre la comercialización de bienes usados, modificación al Código de Faltas y modificaciones a la Ley de Tránsito); investigación (se establece la audiencia oral para pedir allanamientos y la presencia del juez en casos graves y complejos, ampliación el Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas y ampliación de la inserción en la orden del día); Juzgamiento (ampliación del Juicio por Jurados); y control del liberado (seguimiento, Control y Promoción del Liberado).

Por otra parte, Mercedes Rus pidió agravar las penas para las personas que conduzcan alcoholizadas. La petición fue realizada tras la tragedia acontecida el pasado viernes en el Acceso Sur cuando un conductor borracho con más de 2,68 gramos de alcohol en sangre e identificado como Hugo Martín Rodríguez de 44 años de edad, atropelló y mató a dos personas. Uno de ellos era preventor de Godoy Cruz, estaba identificado como Santiago David Velázquez y tenía 23 años. El otro era el oficial Exequiel Alarcón Quiroga, de 35 años. Ambos estaban trabajando en la intersección de esa vía y Sarmiento en otro siniestro que involucró a 8 vehículos.

Acciones para prevenir el alcohol al volante

En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, la ministra de Seguridad y Justicia explicó que "veníamos con esta agenda desde marzo cuando le presentamos un proyecto a la ministra de Seguridad Nacional". Y detalló: "Esa iniciativa tenía que ver con aumentar las penas para los homicidios ocasionados por la conducción de un vehículo con alcoholemia grave. Pero además, a nivel de la provincia, dentro de lo que presentamos está la modificación a la Ley de Tránsito, que tiene que ver con incorporar una reincidencia agravada para quien conduce con alcoholemia fuera de los límites permitidos. Dentro de esa reincidencia agravada ponemos una inhabilitación de hasta un año y la concurrencia a cursos de conducción responsables".

"Después, establecemos en el Código Contravencional, respecto del 67 bis que es la contravención relativa a quien maneja con más de un gramo de alcohol en sangre, allí no solo aumentamos la pena monetaria, sino que también establecemos una inhabilitación de hasta un año y medio, la obligación de que esta persona tenga que hacerse cargo de los daños al Estado provincial o municipal que ocasiona bajo esa conducción con alcoholemia y una modificación sustancial que es que no puede levantar la inhabilitación", sumó.

Rus apuntó contra el reclamo de la clase política de reabrir el debate por la tolerancia cero al volante, y opinó que "el implementar estas medidas tan específicas tiene que ver con que hemos relevado que el problema está en las alcoholemias por encima de 1. Con esto de alguna forma relativizamos el debate de la 'alcoholemia cero', porque en realidad no está ahí el problema, es un buen título pero no tiene que ver con solucionar de fondo el problema, que es más complejo y que requiere modificaciones más diversas que están dentro del plan. Las soluciones son más integrales o más complejas, pero para problemas complejos soluciones complejas, no siempre es tan fácil".

"La tolerancia cero es un reduccionismo. Esto lo venimos debatiendo desde hace bastante tiempo en distintos simposios de seguridad vial. Primero hay que identificar dónde está el problema para buscar soluciones que tengan que ver con el problema. Acá el problema lo tenemos con las alcoholemias altas y la reincidencia en esas alcoholemias altas. El 86% de las personas que se controlan presentan una alcoholemia legal que es de 0 a 0.5, una alcoholemia que no es la que está relacionada ni con los accidentes y mucho menos con las víctimas fatales", comentó.

Y destacó que "el problema lo tenemos en el 6% que va de una alcoholemia prohibida por la Ley de Tránsito y sobre todo en el 8% que tiene que ver con una alcoholemia que Mendoza lo tiene como una contravención incluso para poder darle más rigor. Estamos buscando la solución por donde está el problema, que son estas cosas, sumado a que aquel que realmente produce una muerte porque conducía con una alcoholemia alta, como fue el caso de este fin de semana y como han sido casos hacia atrás, para que tenga una sanción acorde con la conducta".

Por último, Mercedes Rus comunicó que por lo pronto "queremos que la Legislatura nos acompañe con estas medidas, que yo entiendo que lo va a hacer".

