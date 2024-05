¿Fin del conflicto? Ampros baja la propuesta salarial a las bases

Ha corrido mucha agua debajo del puente desde que Ampros recibió la propuesta salarial, como el resto de los gremios estatales. En el medio, hubo tensiones por las leyes del paquete de salud que se discutieron en la Legislatura y además, un rechazo a la oferta del Gobierno para actualizar salarios que se materializó en movilizaciones. Pero finalmente este martes el sindicato bajará a las bases el incremento que consiste en un 11% para abril, y la misma cifra para mayo y julio. Creen desde el gremio que las opiniones entre los profesionales de la salud están divididas, pero hay quienes apuestan a que la oferta saldrá aprobada, aunque con poco margen.

Según informaron desde Ampros a MDZ, este martes habrá asamblea de delegados, es decir de representantes de los distintos hospitales y centros de salud, quienes debarán votar por la aceptación o el rechazo. Aunque el Gobierno hizo dos propuestas (una con bono y otra sin), el sindicato decidió bajar aquella que consiste en un incremento salarial del 11%para abril, 11% mayo y 11 % en julio sobre la asignación con base de cálculo a enero de 2024. Es decir, como habían indicado en la previa a la paritaria no aceptarían un incremento que incluyera bonos.

El segundo punto que se votará en la propuesta, es el cambio de base de cálculo a enero los meses de abril, mayo, junio y julio. Para los meses agosto a diciembre la base de cálculo será julio. La próxima paritara será la última semana de junio.

Esa oferta se está votando este lunes en los lugares de trabajo y el martes habrá asamblea de delegados y se develará el misterio.

La planilla que circula este lunes por los hospitales.

La relación con el Gobierno quedó complicada tras el debate en la Legislatura por varias normas del paquete de salud. Especialmente porque el gremio se opuso a un nuevo régimen salarial optativo para los médicos que promueve el Ejecutivo y que desconoce al gremio ya que el pago no estará establecido por paritarias sino por unidades determinadas por las autoridades pertinentes.

El Día del Trabajador, Ampros marchó, porque quería otra propuesta que contemplara un ítem para los profesionales de la salud, pero no lo consiguió. Esta decisión también generó un conflicto con ATE, quien también representa a los profesionales de la salud y sí aceptó la propuesta. Pero además, con el sueldo de abril, como Ampros no aceptó y es gremio mayorítario, de acuerdo informaron desde el Gobierno, no se le liquidó ningún aumento a los trabajadores de la salud.

Ahora, si Ampros acepta, desde Casa de Gobierno liquidarán por planilla complementaria el incremento.