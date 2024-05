Agenda presidencial: los objetivos claves de Milei en su cuarto viaje a Estados Unidos

Javier Milei comenzó el mes de mayo con una apretada agenda. El presidente de la Nación arribó el pasado domingo en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, para participar este lunes de un foro conservador al que asistirán empresarios y ejecutivos. Además, su lista de actividades incluye un intercambio con el empresario Elon Musk, una reunión con el titular de la FIFA, Gianni Infantino y un cruce con Kristalina Georgieva, directora del FMI.

Se trata de la cuarta visita del jefe de Estado al país norteamericano. En esta ocasión, la expedición de Milei se realiza en el marco de un panorama crucial para su gestión, ya que se encuentra en debate su anhelada Ley Bases y el pacto fiscal en el Senado de la Nación.

"Se viene una semana relativamente bisagra", anticipaba el periodista Paulino Rodrigues. En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, detalló los acontecimientos más importantes que tendrán lugar estos días: "La Ley Bases y el pacto fiscal deberían destrabarse en comisión con dictámenes favorables, veremos si con o sin modificaciones por parte del Senado. Además, tenemos un paro de la CGT que es una probable foto y muestra de dónde está la dirigencia sindical argentina respecto a si va a haber acto central o no, si va a haber escenario, si va a tener alto impacto o no, si va a ser una concentración importante o prácticamente sin movilización".

"En cualquiera de los casos, es una semana de mucha intensidad y en el medio muchas reuniones. Además, el presidente realiza su cuarto viaje a Estados Unidos bilateral con el propio Elon Musk, pero con un encuentro con Kristalina Georgieva en términos de intentar destrabar lo que por ahora no fluye, que es el nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional que el Gobierno espera tener zanjado el mes próximo o en junio a más tardar, según los dichos del entorno del propio Luis Caputo", agregó.

Javier Milei junto a Elon Musk.

Qué quiere conseguir Javier Milei en Estados Unidos

Paulino Rodrigues advirtió que "con estos viajes Javier Milei intenta posicionarse como una figura de la derecha internacional. En el plano de las ideas, sigue generando atractivo en términos de lo novedoso que implica el 'fenómeno Milei' y en términos de construcción política en la Argentina. Creo que él busca ser la llave de acceso al atractivo inversor en la multiplicidad de escenarios futuros que la Argentina encuentra en términos de lo que el mundo necesita, desde la agroindustria, pasando por la minería o por el sector de hidrocarburos y en particular en energías renovables. Eso no alcanza, es un 20% del PBI, pero en cualquiera de los casos podría ser una llave de una reactivación que sea un poco más sólida de lo que el consumo podría permitirle si el gobierno no logra ser extraordinariamente exitoso en un control de la inflación, que prácticamente la sepulte en un 2% mensual para el último trimestre del año, con paritarias que al menos estén por arriba del 5% mensual, lo cual parece poco probable en términos de que hoy están en 5-7%".

"Todas las provincias están ofertando a los docentes por casi un aumento del 5% ya hoy para abril mayo, con una inflación núcleo que está en el 5%, es decir que mejor los casos equilibran pero no ganan, salvo excepciones del sector privado. Después tenés más de la mitad de las personas trabajando por fuera de los convenios colectivos de trabajo, en la informalidad como monotributistas o autónomos que no necesariamente pueden trasladar sus sobrecostos a los clientes o a quienes les facturan. Creo que todavía ese misterio no está resuelto y por eso Javier Milei intenta acelerar, sumado al blanqueo, inversiones adicionales para buscar ese salto de la economía", detalló el periodista.

A modo de conclusión, habló sobre el panorama próximo del país: "Milei tiene un límite con la motosierra y la licuación. Lo que realmente va a darle nuevas reglas de juego a la Argentina son leyes que cambien y flexibilicen el mercado laboral, que reduzcan la presión fiscal, que mejoren el sistema de logística y que le de confianza e instituciones sólidas a la Argentina; entre ellas una Justicia más independiente que distante del poder, y que regule y norme cada vez que haya un conflicto de intereses que termine en la Justicia. Buscaría ahí el salvoconducto o el principal aspecto a observar respecto a si hay transformaciones posibles, duraderas o no tanto, en la Argentina del mañana".

