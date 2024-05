La obra pública, factor clave en las negociaciones con gobernadores por la Ley Bases en el Senado

El Gobierno de Javier Milei sigue con las negociaciones de cara al debate de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado, que esperan tratarse la semana que viene en comisiones. Aunque existe optimismo, en Casa Rosada posan la vista sobretodo en los gobernadores independientes y en determinados intereses que estos puedan tener, que podrían beneficiar a ambas partes: la obra pública prioritaria aparece en escena, como también la cesión de empresas.

Antes de obtener la media sanción en Diputados, en el Gobierno ya estaban atentos a la situación en la Cámara Alta en donde hay un microclima que complica la oficialismo, que solo tiene siete senadores propios contra 33 de Unión por la Patria. El número de La Libertad Avanza puede aumentar -tras sus acuerdos con el PRO- pero aún así la situación es mucho más complicada.

Para avanzar, y no tener un mal trago durante el tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal en esa instancia, colaboradores del Ejecutivo confirmaron que en las negociaciones con los mandatarios provinciales está sobre la mesa entregar obra pública nacional a las provincias -las que están casi terminadas y que tienen financiamiento internacional- o avanzar sobre las preferentes que los territorios necesitan concluir.

Otra propuesta también es colaborar con los vencimientos que existen de créditos en dólares y pasarlos por las deudas en pesos de las provincias con el Estado Nacional que tiene como respaldo la coparticipación.

Los ojos sobre los gobernadores del sur

El Gobierno sabe que el grupo de los patagónicos es uno de los que más cuestionan las medidas del Gobierno. Pero, sin embargo, poco a poco las cosas se fueron ablandando. Tanto Claudio Vidal, Rolo Figueroa como Alberto Wereltilneck son nombrados en Casa de Gobierno como los "más difíciles" para llegar a un acuerdo que permita que la Ley Bases y el paquete fiscal logren la sanción completa de forma holgada. El Impuesto a las Ganancias (ahora Ingresos Personales) es uno de los puntos que más controversia genera en esta región.

Asimismo, una alta fuente de Balcarce 50 explicó que, por ejemplo, a través de la Ley Bases Yacimientos Carboníferos Río Turbio pasaría a un esquema mixto -mitad privado y mitad de la provincia- donde Nación deja de tener injerencia. Según el Gobierno, es para "beneficiar a las provincias", porque no son para el Ejecutivo esos artículos. Algo parecido ocurre con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y los cambios en los hidrocarburos.

Santa Cruz es una de las provincias más luchadoras para el Gobierno porque, si bien se ha reunido en más de una oportunidad Vidal con el ministro Guillermo Francos, es un hecho que fuentes gubernamentales aún lo tildan de "complicado" al sindicalista. Cabe destacar que durante el tratamiento de la Ley Bases en Diputados, los legisladores de Santa Cruz votaron dos contra dos, con un ausente.

Otros de los dudosos, como Weretilneck y Figueroa, aparecieron este viernes junto a el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el secretario de Energía de Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, para activar una obra pública que estaba abandonada hace años: la ampliación del Gasoducto Patagónico. Si bien se difundió que la obra se realizará con financiamiento de las provincias, fuentes consultadas por MDZ dieron a entender que luego se podría compensar con una revisión tarifaria.

Francos, el principal mediador entre Milei y las provincias.

Aunque a veces se trate de esconder, el Gobierno apunta a determinadas concesiones para lograr un poroteo que le de seguridad a la hora de ver la Ley Bases y el paquete fiscal en el recinto del Senado. La idea es conseguir aprobación en lo general, y que los problemas en lo general sean los menos. Elegantemente, el Gobierno desliza que "escuchan las necesidades" que cada territorio tiene, mientras que no solo buscan nuevos vínculos, sino también cuidar los preexistentes.

En ese sentido, aparece el nombre de Osvaldo Jaldo, el mandatario provincial de Tucumán que abiertamente ha apoyado al Gobierno y ratificado su intención de que la Ley Bases y el paquete fiscal avancen en la Cámara Alta. Esta semana, el propio Francos subió un posteo en sus redes sociales en donde mencionó que -durante la reunión que mantuvo con el gobernador- conversaron "sobre la necesidad de avanzar con la modernización del aeropuerto de Tucumán", entre otras cosas. "Trabajaremos en conjunto para avanzar en esto temas", finaliza la publicación. "Hay que cuidar los vínculos", señalaron desde Casa Rosada tras el evento.

Jaldo, a pesar de ser uno de los mandatarios que tendió puentes y demostró que el oficialismo podía encontrar puntos de encuentro con la oposición, no tiene demasiada injerencia sobre los senadores de Tucumán. Es por ello que, según pudo confirmar MDZ, antes de que termine la semana el gobernador se quedó en Buenos Aires porque tenía una reunión prevista con Juan Manzur y Sandra Mendoza.

Ambos legisladores pertenecen al bloque Frente Nacional y Popular pero el exgobernador se encuentra enfrentado desde hace tiempo con su sucesor y Mendoza -a pesar de ser muy cercana afectivamente a Jaldo- se quedó "del lado de Manzur" a la hora de la división política. La idea del encuentro era ver la postura de ambos legisladores para lograr que apoyen Ley Bases y paquete fiscal.

Con Manzur "no hay contacto" y hace tiempo que -según fuentes tucumanas- no va a su provincia, mientras que esperan que Mendoza afloje y acepte "lo que le proponga Jaldo". Es un asunto que aún tiene final abierto.

La "jurisprudencia"

Antes de la media sanción en Diputados, el ministro Francos visitó tierra colorada y se reunió con el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, y su antecesor y líder del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Rovira. Allí, el Gobierno recibió el apoyo de la provincia para el tratamiento en la Cámara Baja de los proyectos de ley y, a cambio, los misioneros obtuvieron la confirmación que el Ejecutivo finalizará las obras públicas sin concluir, según informó hace unos días el Diario.Ar.

No solo hubo obra pública, sino que también existió un acuerdo en donde se determinó que La Libertad Avanza no intervendría en Misiones de cara a las próximas elecciones legislativas y que el mismo partido Renovación comenzaría a realzar perfiles libertarios propios para el próximo encuentro con las urnas.

El intento que no pudo ser, hasta ahora

"No necesita nada", era lo que decía un importante colaborador de Milei sobre Gerardo Zamora, el gobernador de Santiago del Estero y quien tiene tres senadores claves para el tratamiento de los proyectos, que responden directamente a él. Francos se reunió hace un tiempo con él en su provincia, pero ese encuentro no dio los frutos que se esperaban. Es un buen jugador político y muy hábil, pero desde el Gobierno santiagueño explicaron que no hay voluntad de acompañar hasta ahora la Ley Bases porque "la posición de los senadores de la provincia en relación con la ley sería en la misma línea de lo que votaron los diputados santiagueños". Los siete diputados de Santiago votaron en contra.

Antes de esto, se rumoreaba que podrían existir "acuerdos políticos" con Santiago del Estero, una de las cartas que pone en juego el Ejecutivo Nacional a la hora de negociar con las provincias. Aún, sobre este territorio en particular, no hay esperanzas, pero a la administración libertaria también le sería útil que los senadores se abstengan de votar, o no decidan modificar los artículos durante el tratamiento en lo particular, lo que atrasaría el Pacto de Mayo.

Como en el sur uno de los puntos más complicados es el Impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría -Ingresos Personales-, en el norte pega fuerte el artículo del Tabaco, que se incorporó en la versión nueva de la Ley Bases tras un pedido de la oposición dialoguista.

El Ejecutivo se sorprendió en el Congreso, cuando fue aprobada la medida que determina que todas las tabacaleras paguen el mismo impuesto mínimo, y pone la lupa sobre el tema porque cree que será controversial en el Senado por el lobby que estaría existiendo. Ellos querían realizar "una ley separada para que se votara entre todos los bloques" y evitar que ahora esto genere una traba y enfrente a senadores en el medio del tratamiento de Ley Bases que busca seguir su curso y aprobarse antes del 25 de mayo convenientemente.