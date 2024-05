Javier Milei jugó al misterio con el cepo cambiario y cruzó a los que piden "devaluación"

El presidente Javier Milei volvió a aparecer en sus redes para realizarse una serie de preguntas y embestir a aquellos "fundamentalistas del atraso cambiario". Además, dejó un interrogante sobre el cepo cambiario, sobre el cual prometió develar el misterio dentro de poco tiempo.

"Si Argentina tiene una presión fiscal formal agobiante, una infraestructura deficiente y mercados poco abiertos que dificultan la competencia, lo que nos hace caro en dólares ¿les parece justo pedir devaluación para licuar los salarios en dólares y así aumentar la pobreza?", dijo en la primera parte de su mensaje de sábado por la tarde.

Y se preguntó: "Acaso, ¿no sería mejor ir por reformas estructurales que nos permita ser competitivos sin castigar al salario real? ¿No les alcanza con casi 90 años de una receta inválida?".

Sobre los precios, el presidente Javier Milei expresó: "Si no hay déficit fiscal, si no sube la base monetaria, si suben las reservas y no hay brecha ¿no estaremos ante un reacomodamiento de precios ante la distorsión del pasado? ¿Acaso ello no se manifestaría en precios altos en dólares? A su vez, entiendo que no les cabe el sistema de precios pero ¿no podría ser que ello sea un motor para una inversión que nos permita ganar competitividad?".

Y finalizó con el enigmático de la tarde: "Se los dejo para pensar... PD: el cepo, el cepo, el cepo...". "Ya les contaré del cepo también...", prometió en el cierre de su comunicado.