Alberto Fernández dio a conocer el motivo por el que le decían "títere" de Cristina

El expresidente Alberto Fernández romperá el silencio este domingo en una entrevista grabada que se emitirá desde las 20 en el canal de YouTube de Cenital. Allí, hablará por primera vez en un medio nacional luego de dejar la Casa Rosada en diciembre del año pasado y hay expectativa por lo que puede llegar a decir de su gestión y de la actualidad del país.

En un adelanto que comenzó a circular en redes sociales, el exmandatario, en diálogo con el periodista Iván Schargrodsky reconoció de dónde salió el mote de "títere" de Cristina Fernández de Kirchner, quien hasta el 10 de diciembre fue su vicepresidenta y con la cual mantuvo una relación tirante durante gran parte de su mandato al frente del Ejecutivo Nacional.

"A mí me atacaban y yo no contestaba. Precisamente por no contestar me gané el título de...", dijo Alberto Fernández. A lo que el entrevistador sumó: "De títere, tibio...".

En otro tramo de la entrevista, Alberto Fernández habló sobre el cumpleaños de Fabiola Yáñez y la denominada "Fiesta de Olivos", en plena cuarentena estricta en el país por la pandemia de covid 19. "No fue una cena, fue un brindis. No debió haber ocurrido. Fue claramente un error nuestro, mío personalmente".

"Me tomaría un café con Cristina. ¿Por qué no?", adelantó Alberto Fernández ante la consulta sobre su relación con su excompañera de fórmula.