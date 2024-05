"No teníamos el 100% de confianza": la explicación del Gobierno para echar a De la Torre

El Gobierno respaldó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por su "trabajo increíble" y afirmó que "es falso que se estaban venciendo" los alimentos almacenados. En conferencia de prensa, el vocero Adorni se refirió al tema, cuando antes el presidente Javier Milei ya había posteado en redes un mensaje en defensa de la titular de la cartera mencionada.

"La ministra Pettovello no está en discusión, sino que además no dejamos a diario de ponerla en valor: para nosotros es una número uno y lo está dando todo en un ministerio tan complicado con cuestiones que no funcionaban o lo hacían con cierta falta de transparencia", sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni.

En conferencia de prensa, el funcionario nacional afirmó que la titular de la cartera social "está haciendo un trabajo increíble" y que ninguno de los funcionarios del Ejecutivo trabaja con gente "que no tengamos el 100% de confianza".

Además, agregó que hay una "denuncia que impulsa la ministra Pettovello porque es lo que corresponde ante una persona (De la Torre) que efectivamente le transmitió falta de transparencia en determinadas cuestiones".

"Como corresponde y porque es su obligación como funcionaria pública, la ministra Pettovello hace la denuncia en la oficina anticorrupción. Somos respetuosos de todos los involucrados que no es sólo de la Torre", contó.

Al ser consultado sobre los vencimientos de los alimentos almacenados, Adorni señaló: "El cronograma (de entrega) no está definido. La primera fecha de vencimiento se da el 7 de junio, un lote menor de alimentos, y otro el 30 y el primero de agosto, leche. Harina, vencimiento 25 de junio".

Pettovello sigue siendo ponderada por el Ejecutivo. Ya son más de 10 los funcionarios que se fueron de la cartera que maneja.

"Es falso que se estaban venciendo. Tendría que haber mucho cinismo para dejar vencer alimentos y no repartirlos. No se van a repartir por repartirse porque están destinado a urgencias. Las asistencias alimentarias a comedores va por otro carril", expresó.

Por otro lado, la denuncia que Pettovello recibió por la entrega de alimentos, una fuente de Casa Rosada explicó que encontraron "una rareza" en la denuncia, ya que no aparece el -ahora- exsecretario de Niñez y Familia, De la Torre, cuando "tiene competencias directas legalmente" en el tema.

Desde el entorno del eyectado De la Torre explican que fue "una sorpresa" la decisión de la ministra de sacarlo al funcionario de su puesto. Sumaron, además, que la propia ministra fue "la que dio la orden de no entregar alimentos" y que sabía que "todo". "Ninguna entrega se podía hacer sin el ok de Pettovello", le confesaron a MDZ.