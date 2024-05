Margarita Barrientos salió al cruce con Tolosa Paz y le recordó que le entregaron "alimentos en mal estado"

La discusión por la política alimentaria del gobierno de Javier Milei puso en tela de juicio todo el manejo de la política social y los comedores. En ese escenario, la fundadora del comedor Los Piletones, Margarita Barrientos, denunció que en 2023 recibió "alimentos en mal estado" por parte del Gobierno de Alberto Fernández y señaló directamente a la ministra de Desarrollo Social de aquel entonces Victoria Tolosa Paz.

La dirigenta social afirmó que los funcionarios del entonces Ministerio le decían que no le iban a entregar bolsones por ser "macrista". "Yo no recibo alimentos secos desde el año pasado. El año pasado me entregaron alimentos en mal estado", sostuvo la referente social.

En diálogo con radio Splendid-AM 990, Barrientos explicó que actualmente asiste alimentariamente "a casi 4 mil personas en Los Piletones; a 320 familias en el comedor de Cañuelas; y más de 4 mil en Santiago del Estero". Además, comentó que un comedor que había establecido en Entre Ríos "estaba cerrado" y que se había esperanzado con la posibilidad de reabrirlo ante el compromiso de un subsidio por parte de las autoridades libertarias.

"Me dieron un subsidio porque alimentos no estaban dando. Yo prefería alimentos para salir a repartir comida. Yo tuve que cerrar un comedor y ellos guardando alimentos no sé para qué", se quejó.

Margarita Barrientos, referente del comedor Los Piletones.

"Primero nos pusimos contentos porque íbamos a recibir algo, y ahora esta traba. Hay muchos comedores que funcionamos bien", remarcó al referente social.

En medio de esta discusión, Tolosa Paz intentó por su parte defender su gestión y fue al cruce con la actual titular de la cartera de Capital Humano, Sandra Pettovello. Denunció que su sucesora tiene 50 camionetas 0km "arrumbadas" ya que habían sido compradas en octubre de 2023 y que, según la exministra de Desarrollo Social, "por impericia, necedad, desidia e incluso por crueldad, no han sido entregadas".

A través de sus redes sociales, la diputada nacional escribió: "¿Y si el Ministerio de Capital Humano le explica a la sociedad que también tiene arrumbadas 50 camionetas 0 KM que fueron adquiridas para asistir las necesidades de los Ministerios de Desarrollo Social de cada una de las 23 provincias argentinas y del Gobierno de CABA, y para ser entregadas a Cáritas?".

"Nos enteramos todos que el gobierno acopia sin razón ni explicación alguna más de 5 millones de kg de alimentos, también sabemos que hay herramientas, elementos para atender la urgencia en temporales y tragedias naturales, guardapolvos, útiles escolares, y tantas otras cosas que los argentinos necesitaron en muchas situaciones en los últimos meses", detalló.