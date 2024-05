Javier Milei pierde un aliado estratégico en el Gran Buenos Aires y se descompone el armado libertario

Joaquín de la Torre no se esperaba que su hermano, Pablo, fuera despedido del Ministerio de Capital Humano a pesar de algunas advertencias que venía recibiendo. Venía construyendo una relación personal con la ministra Sandra Pettovello que no había empezado del todo bien. Inclusive hubo varias versiones de que el secretario de Desarrollo Social, harto porque no le aprobaban la contratación de algunos colaboradores, tenía ganas de irse.

El exintendente de San Miguel y actual senador provincial libertario fue el primero que advirtió el fenómeno de Javier Milei. De hecho, mientras estaba por definirse su frustrada candidatura a gobernador por la línea interna que apoyaba a Patricia Bullrich en Juntos por el Cambio, muy cerca del anarco libertario lo habían tentado con ser su representante provincial. Luego de varias vacilaciones, declinó la oferta.

A pesar de manifestar su respaldo a la idea libertaria antes de que “el loco” llegara al poder, no alcanzaba a doblegar su idea de cambio la candidatura de su amigo Sergio Massa, con quien no volvió a hacer política desde 2016, cuando empezó a formar parte del equipo de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. “Ya me estoy yendo”, le había advertido a varios amigos hace más de un mes De la Torre, que pedía que nadie hablara dentro de su equipo para no perjudicar el trabajo de su hermano Pablo en la secretaría de Desarrollo Humano, quien por su parte no dio entrevistas durante los cinco meses que trabajó.

Sin embargo, durante ese proceso, donde cada vez veía con más preocupación el sentido del Gobierno, se unió al bloque libertario en el Senado provincial, donde primero había conformado el monobloque Derecha Popular. Carlos Curistis es el presidente de ese grupo de tres legisladores, en el que ahora quedaron solo dos. La otra es la inestable Florencia Arietto, que pasó de apoyar a Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli sin ningún filtro intelectual a La Libertad Avanza.

Sin embargo, para entender la resolución de Pettovello hay que mirar la inestabilidad emocional y discursiva de todo el Gobierno. Manuel Adorni, quien ya sueña con una candidatura a senador nacional, había dicho en una de sus habituales conferencias de prensa que no iban a repartir la comida guardada en los galpones del Ministerio que pretendía el fallo judicial de Sebastián Casanello porque más de la mitad era yerba mate. No había comida, dijo.

En el fondo, hace una semana, de la Torre, con Milei, Pareja, Curistis y Arieto. Fin.

También la renovada halcón pero ahora libertaria Patricia Bullrich salió a defender la postura oficial sobre la distribución alimentaria porque el Gobierno “no se guarda nada” y “lo que hace es impedir que se roben la comida”. Es decir, la decisión oficial siempre fue no repartir comida a sabiendas de las irregularidades observadas en los comedores comunitarios dependientes de las organizaciones sociales ahora denunciadas. Pero, supuestamente, el secretario es despedido por no repartir alimentos. Fin.

La gestión de Desarrollo Social no sufrió ninguna crisis social a pesar de la durísima restricción presupuestaria dispuesta por el ministro Luis Caputo, otro de los que discutió fuertemente con Pettovello al inicio de la gestión. De hecho, el nombre de Joaquín de la Torre apareció al frente de la Secretaría de Transporte. Al parecer, el ministro de Economía lo vetó. Eso había sido hace un poco más de cuarenta días, en los que estableció un diálogo casi cotidiano con el Ministerio del Interior a través del vecino de Bella Vista, Lisandro Catalán, y el ahora jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Oportunamente, Marcelo Bacilotta, quien oficiaba como un secretario todo terreno de la ministra por su amistad personal, venía advirtiendo con el deseo del secretario de apoderarse de todos los rincones del organismo y el nombramiento de varios empleados de su confianza. Finalmente, y a pesar de ser vecino de Pettovello, que vive en su barrio y se conocen hace dos décadas, Bacilotta terminó siendo despedido por lo mismo que se lo acusa ahora a Pablo de la Torre. El nombramiento de personal, que terminaron realizándolo a través de un convenio con un organismo internacional que ahora es denunciado, ahora se transformó en la causa del despido del secretario, no la comida..

"Hacía meses que no nombraban a nadie. Entonces, en medio de un convenio del cual la ministra siempre estuvo al tanto, se incorporó el personal que era necesario para cubrir un organismo como Desarrollo Social. Es imposible escuchar que ahora lo echaran por eso", le dijo a MDZ un funcionario que todavía sobrevive pero que, sabe, "todo esto hace imposible firmar nada". El gobierno nacional dispondrá que el denunciante, Federico Fernández, quien habría sido contratado por estos medios, sería el encargado de llevar adelante la auditoría interna.

Hace cuatro meses, el periodista Luis Rosales, que también es militante libertario desde su época de legislador en Mendoza por el Partido Demócrata, detalló todos los "desechados" del proceso por el cual Javier Milei llegó al poder. El primero que cayó en desgracia fue el socio en el estudio económico, Diego Giacomini. Luego, el propio José Luis Espert fue raleado de su entorno hasta que volvió hace pocos meses. Ramiro Marra sabe por su propia persona de lo que puede pasar por discutir con Karina Milei, al igual que Carolina Píparo, Victoria Villarruel y Carlos Kikuchi. "Lo de De la Torre puede servir de espejo a muchos de los que se desesperan por sumarse a las fuerzas del cielo", recomendó un entendido que sostiene que todo lo que ocurre ahora "se podría haber evitado si lo dejaban solo con su gente" al proyecto libertario.