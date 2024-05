Dilemas y afirmaciones de periodistas, acompañados de chardonnay

La reunión en esta ocasión tuvo ausencia femenina. Belén Sánchez estaba de visita por Catanzaro en Italia visitando a su hermana, disfrutando cercanía de afectos y tiempo templado; alejada del intenso frío otoñal imprevisto y del continuo terremoto nacional.

Fernando y Joaquín se citaron en horario de after office y en el nuevo bar del hotel Hyatt sobre la calle Sarmiento. A todo Chardonnay y tabla de fiambres. Un “gustito” en medio de la crisis, para darse un respiro necesario en medio de las postergaciones y privaciones de la economía vernácula.

Fernando: -Debo rendirte honores Joaquín. Antes de asumir el Gobierno; es más apenas conseguido el triunfo por el león libertario señalaste; "Milei no tiene plan, equipos, intendentes ni gobernadores. Sólo un pequeño grupo de diputados y senadores nacionales. Es un problema serio para adelante, por el carácter del 'hombre' y el escenario que lo espera".

Dicho y concretado; lo podemos sintetizar en dos hechos, entre muchos: 1) Faltan nombrar alrededor de 1.800 funcionarios. Llena de camporistas y kirchneristas militantes la administración pública. Increíble, duermen a conciencia con el enemigo. 2) En el tiempo de ejercicio del poder han desafectado dos funcionarios por día. Algunos no duraron ni un mes en funciones, como el ministro Ferraro. Ni en Haití se consigue. Improvisación latente.

Joaquín: -Es sólo una parte y lamentablemente cierta. Marcó un récord también; éste ayudado por "la oposición amigable" casquivana e irresponsable, en algo de importancia mayúscula. No logró aprobar una sola ley. Único caso en los últimos 40 años de democracia.

Han festejado como un éxito, el dictamen conseguido a forceps en senadores, de la disminuida Ley Bases y el Paquete fiscal.

Fernando: -Se anticipan cambios e incluso oposiciones en la discusión en particular. Consultando a una ejecutiva de un banco de segundo piso, no el de operaciones de retail justamente, me confirmaba que "los argentinos dispuestos a invertir, aguardan por la aprobación de estas dos leyes". También quieren saber que es lo que queda en pie de dichas normas. Imaginemos los inversores extranjeros de grandes montos, con nuestros antecedentes.

Joaquín: -Todo lo tenemos que vincular al desastre de tantos años del populismo K y del interregno frustrado del Gobierno de Mauricio Macri. La última gestión del trío kirchnerista, ideado por Cristina y acompañado por Alberto y Sergio Tomás, fueron la obra final de demolición. Dejaron un escenario de catástrofe generalizada .

La ciudadanía hastiada, herida y frustrada, con una mayoría importante ansiosa de salir del encierro continuo y deteriorante de lo conocido, optó por lo nuevo, disruptivo y sonoro, sintetizado en el grito de "Viva la libertad carajo" y la promesa de arremeter contra la casta con motosierra, sin miramientos ni demora. Los jóvenes de parabienes en inmensa mayoría adhirieron y muchos convencieron a padres y abuelos constantemente desairados por opciones que durante años, prometían e incumplían.

Fernando: -Milei, con las debilidades señaladas y varias más que van apareciendo, cumplió con algo básico que repitió durante la campaña. Ataca la inflación con un ajuste brutal en busca de eliminar el déficit fiscal. Es doloroso y está provocando pérdidas de puesto de trabajo y dificultades en numerosas empresas, hasta provocar el cierre de varias pymes. La inflación baja pero la economía real cruje en recesión.

Joaquín: -Es cierto. Desde el gobierno afirman que con la aprobación de la Ley Bases y el Paquete Fiscal, la recuperación económica comenzaría y amanecerían tiempos mejores. Para mi no es 100% seguro, pero tiene probabilidades de lograrse . Es muy extraña la conducta dilatoria de algunos opositores "amigables". Demasiado lentos en el tratamiento; sobre todo en el senado. Lousteau y algún otro senador radical, más gobernadores patagónicos instruyendo a sus senadores, los más relevantes .

Los senadores representan los intereses provinciales y ello es prevalente; pero tienen que considerar también que las provincias forman parte de la Nación, el todo integrador del país. Demoras indebidas y demandas exageradas, en momentos de extrema gravedad, resultan especulativas por demás y hasta imprudentes.

Fernando: -Personalmente me entusiasmó mucho el ya imposible Pacto de Mayo. Salvo la ausencia inexcusable e inentendible de la educación entre los 10 puntos propuestos, su tratamiento es una posibilidad de acordar políticas de Estado permanentes, fuera de la grieta destructora y de las lógicas diferencias. Es una responsabilidad y posibilidad patriótica. Coincidir en algo y sostenerlo en el tiempo. Desconocido en Argentina en los últimos tiempos.

Joaquín: -No todo está perdido. Se puede recrear más adelante si se aprueban las leyes. Aboguemos porque suceda.

Pero quiero volver a los problemas de gestión y de falta de equipos . Caso notable lo que sucede en el área del ministerio de Capital Humano a cargo de la super ministra Sandra Pettovello.

Primer tema: un ministerio que reúne tantos sectores importantes a su cargo; Educación, Niñez, Adolescencia y Familia, Educación, Trabajo, Empleo, Seguridad Social y Cultura, requiere de una capacidad física, técnica y de conocimientos muy importante. Aparece excesivo para una sola persona.

Ha sufrido vaivenes en estos meses, con éxito cierto en desenmascarar y llevar a la Justicia la conducta de los “gerentes” de los movimientos sociales, con pruebas documentales y testimoniales que los comprometerían ciertamente en ilícitos cometidos. Se ha descubierto un 50% de comedores inexistentes y se ha incrementado sustancialmente la ayuda directa a los necesitados mediante la tarjeta Alimentar y la Asignación Universal por Hijo. Sin intermediarios, mejora cierta y concreta. Más solidarios que los que permanentemente hablaban de los pobres y les proveían mendrugos.

Esto, ciertamente favorable, es compartido con desmanejos, improvisación inexplicable y hasta sospechas de corrupción, denunciado por la misma ministra ante la Oficina Anticorrupción, en el manejo de alimentos en depósito.

Denunciado por el ultra K, Juan Grabois la falta de reparto a comedores de los alimentos, desmerecido en un principio señalando una gran cantidad de yerba mate de baja calidad y en espera en depósito el resto en caso de suceder eventos de emergencia fue reconocido finalmente al disponer su reparto inmediato por el ejército para evitar el vencimiento cercano de los perecederos.

Caso evidente de gestión deficiente . Es delicado y difícil llevar adelante la labor pública en materia y sectores sensibles. Se requiere de gente calificada y experiencia comprobada. Agrava el desastre en que se encuentra el país en general.

"Se está notando Fernando lo que advertí desde el comienzo. Falta de gente idónea, ausencia de equipos para sobrellevar y mejorar la catástrofe delegada". El daño causado a sido inmenso, la labor reparatoria es de cirujanos de alta precisión y el tiempo de sanación no será inmediato. Labor compleja, precisa y múltiple.

No alcanza con consignas, descalificaciones, ni mirada o éxitos parciales. También es responsabilidad de la oposición no extrema . Deben aportar, criticar, pero no bloquear. Todo gobierno elegido por mayoría importante tiene legitimidad para llevar adelante lo que propuso y no es justo y razonable no darle las leyes que impulsa. Nada se puede esperar del kirchnerismo ni de la izquierda.

También hace falta responsabilidad solidaria de las corporaciones. La codicia de algunos sectores empresarios es cruel. Laboratorios y proveedores de insumos para salud los más extremos. Implacables y desatendidos de la situación socio económica extrema.

También excedidos los proveedores de vestimenta y varios de productos alimenticios. No ayudan los millonarios barones dirigentes sindicales que supervisan las variadas medidas de fuerza en sus lujosos y costosos vehículos alemanes.

Fernando: -Que síntesis abrumadora Joaquín. Hay que insistir y bregar por la búsqueda de los mejores caminos, validar la calidad del sistema y las instituciones y desear que los responsables se alejen de las chapucerías habituales y tengan conciencia plena de su responsabilidad, actuando con probidad, eficacia y eficiencia.

El momento, la situación y la Patria lo necesitan e incluso lo demandan.

Joaquín: -Esperemos la suerte nos acompañe y recemos diría mi devota abuela fallecida.

El final había llegado. Afuera, el frío temprano en el calendario, apretaba. Los bolsillos sintieron el impacto del gustito dado. Valió la pena, dijeron al unísono mientras se despedían con un abrazo, más sentido que de costumbre. Se habían conmovido, inhabitual para hombres de oficio diario tratando con la cruda realidad.

Por Joaquín del Tirso - Criterio.news