Alfredo Cornejo explicó cómo impacta la crisis nacional en la entrega de viviendas del IPV

El gobernador Alfredo Cornejo entregó 21 viviendas del Complejo Residencial San Telmo Norte, en Las Heras. Estos departamentos fueron desarrollados bajo el Programa Provincial de Viviendas, Mendoza Construye Línea 2 y fueron concretados mediante un convenio con el gremio que nuclea a los profesionales de la salud, Ampros.

Estos departamentos de dos dormitorios cuentan con baño completo, comedor cocina y balcón, donde se encuentra la lavandería. Están emplazados en 3 bloques de 8 departamentos cada uno, 4 en planta baja y 4 en planta alta, con ingreso peatonal y escaleras individuales por bloque.

Allí, el mandatario mendocino destacó la importancia de acceder a la vivienda propia en la Argentina y en Mendoza y explicó la dificultad que poseen los ciudadanos para acceder a créditos hipotecarios, debido al desorden macroeconómico. Pero, sobre todo, le dio relevancia a este barrio porque los adjudicatarios son profesionales de la Salud: “Quisimos participar de esta entrega de viviendas, primero, en honor a quienes son adjudicatarios y darle relevancia a este emprendimiento”, señaló, y aseguró que “tuvo participación activa el sindicato, así que también estamos invitándolos a esta actividad”.

FOTO: Gobierno.

Posteriormente, Cornejo resaltó que en cada entrega aprovecha la oportunidad para explicar las dificultades que existen en el país para acceder a la vivienda propia: “Si no hay una buena deliberación pública, de comprensión social y de inversión sostenida en el tiempo, difícilmente se pueda cubrir el déficit habitacional que tiene la Argentina y Mendoza”.

Es más, señaló que el país lleva años de desorden macroeconómico, por lo cual una persona que quiere acceder a una vivienda propia no debería ir al Municipio o al Gobierno de la provincia, ni al sindicato, sino a una entidad bancaria. “El banco, en cualquier país limítrofe al nuestro, generaría créditos que se devuelven en 30, en 40 años y la gente tendría su casa con una cuota del mismo tipo de un alquiler”, remarcó el mandatario provincial.

En ese sentido, el gobernador señaló que este sistema funcionaría solo, ya que las empresas construirían sus viviendas, la gente accedería al financiamiento y no habría tanta participación o exigencia sobre el Estado para la casa propia. “El desorden macroeconómico hace que, por la distorsión de precios y la tasa de interés, los créditos sean impagables y no se pueda acceder a un crédito”, dijo. Además, aseguró que “el 90% de la gente que no nació en una cuna de oro no accede al crédito hipotecario o lo alcanza con cuotas tan altas, que termina perdiendo la vivienda”.

Ante este panorama, señaló que desde el Ejecutivo provincial aspiran a que la Argentina resuelva esos problemas, porque en la actualidad “la tasa de interés está muy atada a la inflación y a la circulación de la moneda”. Por eso, Cornejo señaló que, mientras tanto, se ha ralentizado la construcción de viviendas y “pedimos disculpas de que el Estado vaya tan lento, pero si no se comprende la situación macro, la deliberación pública solo cae en saco roto, en la demagogia”.

El Gobernador también explicó que se está trabajando en un plan para bajar la inflación, subsidiar tasas de interés y promover la construcción de viviendas. “Aspiramos a que cambie la situación y baje la inflación, pero intertanto esto suceda, que va a llevar mucho tiempo y probablemente pase nuestra gestión de cuatro años, aspiramos a emprendimientos que tengan que ver con inversiones públicas privadas donde no solo los sindicatos sino las empresas también arriesguen a que baje la tasa de interés”.

En este sentido, señaló que busca que el IPV, además de ser constructor de viviendas, sea financiador con tasas razonables subsidiándola para las personas que con sus ingresos no lleguen a pagar una cuota como la que remunera el banco. “Ese cambio está en proceso y estamos por lanzar una nueva licitación que va a ir en esa dirección, alentando a que los privados construyan la vivienda y nosotros ayudemos con subsidiar la tasa”, aseguró Cornejo.

Siguiendo con su discurso, el gobernador insistió en que “vamos a seguir en este esquema tratando de que las cuotas no se desvaloricen y que cada adjudicatario las pague también, porque eso oxigena el sistema y lo hace circular”.