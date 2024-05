Volvió Cristina, su presencia es el mensaje

A pesar de que muchos la daban por retirada, proscripta o prescripta, volvió Cristina. Y lo hizo para dejar claro (una vez más) que sin ella al menos será complicado. Su discurso vehemente y certero puede ser discutido sobre contenidos y modos, pero de ninguna manera sobre la referencialidad de su palabra.

Tres niveles de análisis

Entre muchas variantes es pertinente reflexionar acerca de tres cuestiones centrales que se retroalimentan entre sí

Objetivo Contenido Contexto

Cristina en su explicación extensa demuestra centralidad y referencialidad. Cuando ella habla el peronismo se para a escucharla,

incluso aquellos que dentro del propio espacio la critican por redes sociales o declaraciones de prensa.

Exhibe su relevancia, la que muchos pretenden cancelar o negar.

Cristina parece responder “Es conmigo, porque si no, no les alcanza”. El contenido parece ser un ingrediente secundario del elaborado plato gourmet, planta su bandera en contra de la discusión sobre el superávit / déficit fiscal porque discute (casi en soledad) dos puntos tácticos fuertes: primero acusa al presidente Javier Milei de mentir con el número, dice: “acá no hay superávit fiscal, es una mentira. Es ficticio” pero adicionalmente suma que ni siquiera es tan relevante el debate ya que los países más desarrollados trabajan en base a déficit.

Adicionalmente buscó representar la defensa del Estado, enfatizó la necesidad de la presencia estatal comparando la situación con la década del 90.

Pegó directo a Milei: "El presidente es muy dogmático, él quiere acomodar la cabeza al sombrero”. También dijo: “Tenemos la

responsabilidad como oposición de rediscutir ese país. Reconociendo lo que hicimos, admitiendo lo que nos faltó y mirando para adelante”. Sonó a poco la autocrítica y con cero alusiones a la interna peronista. Para ella no hacía falta porque, su presencia es el mensaje.

Se posiciona contra corriente. Se erige nuevamente como la contra cara, como líder de la oposición, promueve un mensaje diferente, que probablemente no alcance ni sea muy eficiente en la opinión pública, pero con la puesta en escena y capacidad de persuasión demuestra lo que vino a buscar: acaparar miradas y ponerle voz a un espacio que quedó callado. Y ante tanto silencio, su voz resuena aún más fuerte.

Se posiciona como el faro más visible y la referente del espacio

La otra cara de la moneda es que de alguna manera si la dos veces presidenta, reelecta, vicepresidenta, primera dama, senadora y diputada se planta en un espacio de poder y despliega todas sus capacidades discursivas no deja el lugar para que aparezcan las nuevas figuras que puedan representar nuevas melodías como diría el gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Si el presidente y la ex presidenta levantan sus tonos, consolidan una nueva polarización que reprime la presencia de espacios más moderados, anulan casi al PRO, complican a la UCR y complejizan la aparición de dirigentes con aspiraciones.

Conclusiones

Tácticamente es inteligente.

Cumple con su objetivo de posicionamiento Y también a la vez con su “debate” con Milei, complica a Axel.

El peronismo tensa y luego piensa.

Primero confronta para ver quiénes quedan en la negociación.

Cristina volvió porque nunca se fue y por lo pronto, parece que tampoco tiene planeado irse.

Gabriel Slavinsky.

* Gabriel Slavinsky. Psicólogo y consultor político. Autor de 100 Recomendaciones para dirigentes políticos