Tierras a falsos mapuches: Adorni ratificó que se les quitaron dos hectáreas en la Patagonia

Manuel Adorni confirmó esta mañana en su habitual conferencia de prensa como vocero presidencial que el Gobierno puso fin al convenio de comodato por diez años que había sido firmado en 2021 entre el gobierno de Alberto Fernández y un funcionario suyo, allegado a Juan Grabois, como representante de la ONG Fundación Arcángel San Miguel por la Justicia, Igualdad y Solidaridad. La información había sido anticipada el pasado jueves por MDZ.

"El Gobierno nacional decidió restituir dos hectáreas a orillas del lago Nahuel Huapi a la administración de Parques Nacionales que el gobierno anterior le había entregado a una agrupación política denominada Fundación Arcángel San Miguel por Justicia, Igualdad y Solidaridad. Esta agrupación era liderada por un militante del Movimiento Popular La Dignidad, llamado Franco Dellavalle, un abogado cooperativista cercano al excandidato a presidente Juan Grabois, quien fue también director de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía entre abril y diciembre de 2023", dijo Adorni.

"La entrega de terrenos nacionales por parte del kirchnerismo a presuntas comunidades indígenas y agrupaciones políticas por supuesto que no son una novedad. A lo largo del gobierno del doctor Fernández y de la doctora Fernández se reconocieron 221 comunidades indígenas sin demostrar necesariamente pertenencia a comunidades originarias. De hecho, 81 de estos reconocimientos se hicieron en los últimos 16 días de gestión", agregó y calificó a la acción como "desorden".

"Por supuesto que los parques nacionales son patrimonio de todos los argentinos, no de los privilegiados por estar o pertenecer al grupo más cercano al poder de turno. En estos parques no va a flamear ninguna otra bandera que no sea la bandera argentina", concluyó Adorni.

Las dos hectáreas cedidas se ubican a la orilla del lago Nahuel Huapi. Foto: Archivo MDZ

El acuerdo se trataba de un comodato a través del que se le concedía a la organización el uso de dos hectáreas de tierras ubicadas en el Parque Nacional Nahuel Huapi con fines de turismo social. El documento había sido firmado el 25 de noviembre de 2021 entre Lautaro Eduardo Erratchú, el por aquel entonces titular de Parques Nacionales, y la mencionada fundación, representada por Franco Daniel García Dellavalle, un abogado cooperativista, cercano al dirigente social Juan Grabois y exfuncionario del Ministerio de Economía mientras la cartera estuvo bajo la órbita de Sergio Massa. Dellavalle fue secretario ejecutivo del Consejo de Coordinación de la Inclusión Financiera, con carácter ad honorem, y director nacional de Inclusión Financiera y Financiamiento Social de la Subsecretaría de Servicios Financieros. Actualmente, se autodefine como "militante popular" y miembro del Movimiento Popular La Dignidad.