Mondino aclaró qué quiso decir al expresar que "los chinos son todos iguales"

"De ninguna manera el contenido tuvo una intención discriminatoria", aclaró esta mañana la canciller Diana Mondino desde París luego de haber dicho ayer que "los chinos son todos iguales" en referencia a no haber encontrado personal militar en la base china ubicada en Neuquén días atrás durante una visita en la que puso especial atención el gobierno de los Estados Unidos y fue tema de conversación con la generala del Comando Sur, Laura Richardson, a principios de abril.

"Son todos iguales los que participaron, son todos civiles", explicó en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann esta mañana para Radio Mitre y negó haber tenido mala intención al referirse a los ciudadanos del país asiático que recientemente visitó en el marco del inicio de una gira que en este momento continúa en Francia.

"Estamos hablando de la visita a la estación espacial china en Neuquén y destaqué la naturaleza civil del personal, que no había uniformes. Los argentinos también eran todos iguales, ninguno estaba uniformado. Todos estábamos en el mismo carácter de civiles. Me refiero a que no había nadie uniformado", profundizó Mondino y agregó: "Si queremos hacer algo abiertamente malinterpretado, se puede. Puede faltar parte de la frase”.

Los dichos de Mondino surgieron durante una entrevista en París, donde participó de un encuentro de la OCDE, luego de su paso por China, donde se reunió con el canciller Wang Yi, además de buscar una negociación por los swaps.

Diana Mondino con su par de China, Wang Yi.

Video: la explicación de Mondino

La gira diplomática de Mondino

La canciller Diana Mondino y el equipo económico de Javier Milei emprendieron un viaje a China la semana pasada con el objetivo de bajar la tensión política y buscar una ampliación de swaps, el anuncio de inversiones en litio y una nueva línea de créditos para obra pública paralizada en el país. También fueron de la partida el titular del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Mondino también estuvo acompañada por una delegación de empresarios de distintas áreas con la idea de atraer inversiones en el gigante asiático. La canciller antes de partir de China se encontró en el aeropuerto internacional de Ezeiza con el embajador asignado al país, Wang Wei.

Uno de los puntos centrales del viaje fue acercar posturas con la República Popular de China en plena escalada de tensión tras las fuertes adjetivaciones del presidente Javier Milei contra su par Xi Jinping. La visita se dio luego de que la administración libertaria hiciera la inspección técnica a la base espacial china instalada en Bajada del Agrio, en la provincia de Neuquén.

El viaje de Mondino también la llevó a la reunión del Consejo de Ministros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que se realiza en Paris.

Luego, en su visita a Bruselas, capital de Bélgica, la Ministro será recibida entre el 5 y el 6 de mayo por autoridades de la Unión Europea, tales como la Comisario de Energía, Kadri Simson, y la Comisario de Asociaciones Internacionales, Jutta

Urpilainen, entre otras.

Al final de su gira, la jefa de la diplomacia argentina estará el 7 de mayo en Lisboa, donde se reunirá con su par, el Ministro de Asuntos Exteriores de la República Portuguesa, Paulo Rangel, y será recibida por el Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa; y por el Primer Ministro, Luis Montenegro.