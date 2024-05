Tras el procesamiento por abuso sexual, volvieron a denunciar a Fernando Espinoza

El excandidato a intendente de Juntos por el Cambio y concejal de La Matanza por el mismo partido, Lalo Creus, denunció al intendente de esa localidad bonaerense, Fernando Espinoza, por los delitos de abuso de poder y malversación. También pidió que se investigue a su jefe de Gabinete, Claudio Lentini, por encubrimiento. "La causa de abuso sexual contra Espinoza da semi pruebas del uso de recursos públicos para cometer delitos", dijo Creus y pidió: "Erradiquemos la casta del Conurbano".

"Estudiamos el expediente, el resumen de la causa que hace la jueza para tomar la resolución de procesarlo, y resulta de ahí la comisión de cuatro delitos penales por parte del intendente y otros delitos por parte de su jefe de Gabinete", explicó Creus en declaraciones al canal de noticias TN.

"Presentamos la denuncia después de estudiarlo mucho porque es riesgoso dar este paso. Muchos políticos disienten y me han aconsejado no hacerlo. Yo tuve hace unos meses una reunión con el Papa Francisco y él me lo sintetizó como que Espinoza era el oscuro", agregó.

Creus teme "que haya represalias!, dice que "es un riesgo", pero que siente "su obligación" no callar ante irregularidades. "En La Matanza y en el Conurbano sufrimos lo que queda de la casta bonaerense y que gobierna de esta forma", sentenció.

La palabra del denunciante de Fernando Espinoza