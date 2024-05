Atención estatales: el Gobierno puso fecha a la reapertura de paritarias en junio

El Gobierno de Mendoza le puso fecha a la próxima reapertura de paritarias con los gremios estatales. Convocó a los representantes sindicales a una nueva ronda de reuniones que se llevará adelante a partir del lunes 24 de junio.

Durante las últimas audiencias desarrolladas en abril, el Ejecutivo provincial acordó una cláusula de compromiso, con el objetivo de reabrir las reuniones paritarias durante la última semana del mes de junio. Esa cláusula se activó este martes y la convocatoria se hizo casi con un mes de anticipación.

Los representantes gremiales de SUTE, ATE y Ampros fueron citados para volver a sentarse a la mesa de negociación el próximo 24 de junio. Asimismo, continuarán en las jornadas siguientes las reuniones con los demás gremios que representan a los empleados de la administración pública.

En la última instancia de discusión salarial, el Gobierno ofreció dos propuestas y hubo 16 sectores gremiales que acordaron el ofrecimiento salarial que contemplaba dos alternativas. Una de ellas establecía un aumento de 10% en abril, 10% en mayo y 10% en junio, teniendo como referencia el básico de enero de 2024. Más sumas no remunerativas y no bonificables de $70 mil en abril, $50 mil en mayo, $30 mil en junio, para los agentes que en marzo no hayan alcanzado un salario bruto de dos veces y media el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Para los agentes que superaron ese umbral salarial, las sumas no remunerativas y no bonificables serán de $35 mil en abril, $25 mil en mayo y $11 mil en junio.

Por su parte, la segunda alternativa consistía en un incremento del 11% en abril, 11% en mayo y 11% en junio, teniendo como referencia el básico de enero de 2024.

Los sectores que acordaron la primera propuesta salarial fueron: Regímenes 5, y 15 de ATE, SUTE e Instituto de Juegos y Casinos.

En tanto, se inclinaron por la segunda propuesta los siguientes sectores: Ampros, los regímenes 13, 35 y Guardaparques representados por ATE, Sitravi, representante de los trabajadores de Vialidad Provincial, Fiscalía de Estado, Contaduría General, EPAS, Subsecretaría de Trabajo y Empleo, Tesorería General, Tribunal de Cuentas, Fondo para la transformación y el Crecimiento.

Vale recordar que los empleados y funcionarios judiciales no aceptaron ninguna de las dos propuestas realizadas por el Gobierno, por lo que el gobernador Alfredo Cornejo dispuso un incremento salarial del 10% sobre la asignación de clase para los meses de abril, mayo y junio de 2024, respectivamente, calculados sobre la base fija del mes de diciembre de 2023.