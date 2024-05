Vacunatorio Vip: Ginés González García apuntó contra Horacio Verbitsky y lo llamó "mentiroso"

El exministro de Salud Ginés González García volvió a referirse al escándalo del Vacunatorio Vip durante la pandemia y cargó contra el periodista Horacio Verbitsky, quien en febrero de 2021 reveló haber recibido una dosis por ser "amigo" del entonces funcionario.

"Verbitsky mintió diciendo que era amigo mío", sostuvo González García en diálogo por Radio con Vos. Y agregó: "Yo nunca me lleve bien con él, nunca fuimos amigos. De hecho, me hizo una denuncia en mi gestión anterior ante la Organización de los Estados Americanos (OEA)".

En esa línea, el exministro remarcó que Verbitsky mintió "dos veces" al decir que era su amigo y que, por ese motivo, lo habían vacunado: "Eso me mató, obviamente".

De todas formas, aclaró que no sabe por qué el periodista actuó de ese modo, aunque dijo que algunos le insinuaron la posibilidad de una medida para perjudicarlo.

"Muchos me dicen que me hicieron una cama, pero no sé si es cierto o no. No tengo ninguna prueba para decir esto, pero muchos me dicen es absurdo que un tipo que se supone que le hiciste un favor diga por radio que se vacunó, sabiendo que es un escándalo", analizó.

En otro tramo de la entrevista, cuestionó contra la gestión del expresidente Alberto Fernández y lo responsabilizó de no dejarlo defenderse. "También me mató que no me dejaran explicar lo que te estoy diciendo ahora”, dijo, y relató: “Me dijeron: ‘Tenés que renunciar’, y yo dije: ’¿Cómo?’. ‘Ya le dijimos a la prensa que el Presidente pidió tu renuncia’, me contestaron. Quedé maniatado y no pude defenderme, no dije nada hasta el día de hoy", sentenció.