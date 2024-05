Trabajadores del Inadi se concentrarán en rechazo a los más de 160 despidos

Trabajadores del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) convocaron a una concentración en rechazo a los más de 160 despidos que acumula el organismo para el próximo martes en el centro porteño.

Bajo la premisa "alzar nuestra voz contra el odio y la discriminación", los empleados que fueron desplazados de sus tareas convocaron a "una vigilia", a través de su cuenta de la red social X (@unidxsporinadi), donde los trabajadores nucleados en el gremio de estatales ATE denunciarán "el vaciamiento de políticas públicas dentro del Instituto".

"Sin trabajadores no hay INADI, sin INADI no hay democracia. Es momento de recordar la importancia y el valor de cada unx de nosotrxs en la defensa de los Derechos Humanos. No dejemos que nos los arrebaten", aseguran desde la publicación.

La invitación a la jornada de "lucha" se extiende a cualquier ciudadano que quiera sumarse a "compartir una tarde con merienda, buena música y el apoyo de todxs", para "defender las conquistas y resistir contra la injusticia".

El encuentro será a partir de las 15:30 en Avenida de Mayo 1401, para pedir que "no se cierre" el organismo, se reincorpore a los empleados despedidos y también en rechazo a la Ley de Bases.