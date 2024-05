Qué dijo Máximo Kirchner sobre el procesamiento contra Fernando Espinoza

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, fue procesado por abuso sexual luego de una denuncia que hizo su exsecretaria, en 2021, quien lo acusó de intimidaciones y tocamientos en su propia casa durante el período en el que trabajaron juntos. La Justicia determinó la medida atenta a que las pruebas no son contundentes, pero este tipo de delitos siempre suceden en la intimidad y es difícil de comprobarlos por lo que en principio se entiende como cierto el discurso de la víctima, según se detalla en el expediente de la causa.

El hecho desencadenó un escándalo político luego de que la diputada del Pro Silvina Lospenatto pidiera el apartamiento del cargo de Espinoza y llamara a las autoridades bonaerenses a tomar cartas en el asunto, sobre todo, teniendo en cuenta que la violencia de género es una de sus banderas de gestión. Lejos de esto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó de un acto con Espinoza y se tomó una foto con él.

Al respecto, el diputado Máximo Kirchner fue consultado por el diario El País sobre el tema. Dijo: "La versión que leí de Fernando es que la fiscalía le pidió dos veces sobreseimiento. El procesamiento no significa su condena. Tendrá que dar su respuesta a la justicia".

Sobre si pesa que Espinoza sea parte del peronismo, espacio que Kirchner conduce, señaló: "Obviamente, pero que sea el presidente del PJ no me transforma en el emperador del PJ. Deberá reunirse el Consejo, discutir y hablar con él. Él dice que es mentira. No soy ni juez ni fiscal ni conozco la causa. El feminismo vino a corregir y cambiar muchas prácticas y nosotros le prestamos mucha atención. En nuestra organización, compañeros han pasado por protocolos por el trato no debido a compañeras. Es una conversación profunda. Fijate que me preguntas primero por Espinoza que por el atentado contra Cristina".