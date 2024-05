Exclusivo: el Gobierno confirmó cambios en la Ley Bases sobre RIGI, reforma laboral y facultades delegadas

El domingo por la noche llegaron al correo oficial de los senadores dos documentos con el detalle de los cambios que el Gobierno nacional de Javier Milei aceptó en la Ley Bases. Allí se detallan cambios en las facultades delegadas para eliminar organismos, la reforma laboral y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Esto se debatirá el miércoles por la tarde en una nueva reunión del plenario de comisiones Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales. Allí el oficialismo espera poder dictaminar con estos cambios en la ley. Mientras tanto, siguen las negociaciones y la lectura en detalle del megaproyecto de Javier Milei.

Ley Bases: el detalle de los cambios en el RIGI

En el documento al que accedió MDZ, se detalla una serie de modificaciones en el RIGI. En el artículo 164, que legisla sobre los "objetivos prioritarios" de este régimen, se agrega un inciso que dice: "Fomentar el desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión comprendidos por el RIGI".

También, se eliminan los beneficios impositivos para la importación de los bienes de capital usados y sólo queda para los nuevos. Así sólo queda para lo que sean a estrenar. Este era uno de los cambios que se pedía sobre este régimen.

El Senado seguirá el debate el miércoles en el plenario de comisiones.

También agrega que para adherir a este régimen las empresas deberán presentar una "declaración jurada, sustentada en un estudio técnico, en el que se establezca que el VPU no distorsionará el mercado local", generar "empleo directo e indirecto, con integración local estimada estimado y tener un "plan de desarrollo de proveedores locales".

Incorpora un nuevo inciso para justificar los rechazos a la incorporación al RIGI. Esta nueva cláusula de rechazo es si se considera la posibilidad de "una distorsión en el mercado local".

En el artículo 196 de la Ley Bases se modifica el plazo a partir del cuál entra en vigencia el beneficio en los derechos de exportación para las empresas que ingresen al RIGI. La media sanción indica "desde la fecha de adhesión al RIGI" y la modificación señala de la "puesta en marcha" del proyecto.

El Banco de Datos Genéticos, el INTI y el Senasa no podrían ser eliminados

La Libertad Avanza reconoció que en el artículo se incorporan institutos y organismos que no podrán disolverse. En ese listado se agrega: el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); la Administración de Parques Nacionales (APN); el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); el Instituto Antártico Argentino (IAA); el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF).

Según el nuevo texto que el oficialismo quiere poner en consideración tampoco podrán disolverse el Instituto Geográfico Nacional (IGN); el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES); el Servicio de Hidrografía Nacional; el Servicio Meteorológico Nacional (SMN); el Instituto Nacional del Agua (INA); el Servicio Geológico-Minero Argentino (SEGEMAR); el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP); y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. El Gobierno aceptó cambios en tres puntos clave.

Este listado de organismos se suma a los que ya se habían aprobado en la media sanción, donde están organismos como el Conicet, el Malbrán y el Incaa.

También agrega en este artículo que "se garantizará el financiamiento para la continuidad de las funciones de dichos organismos en el marco del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030” en "los casos de reorganización, modificación o transformación de la estructura jurídica, centralización, fusión o escisión de los organismos relacionados con la ciencia".

En cuanto a las privatizaciones, la única novedad que aparece es el aumento de 30 días hábiles a 120 para que la Auditoría General de la Nación (AGN) presente su informe ante la bicameral de Seguimiento de Deuda.

Reforma laboral: los cambios que propone el Gobierno benefician a los sindicatos

En la materia laboral, se suma a los trabajadores que estén de licencia por enfermedad o accidente, por embarazo y por matrimonio, hasta vencido el período de su licencia" a los que no pueden "ser puestos en situación de disponibilidad". En la media sanción solamente se contemplaba a los cargos gremiales.

También plantea importantes modificaciones en las cuotas solidarias. La media sanción contemplaba que sólo tuvieran validez para los afiliados. Mientras que para los no afiliados solo "era factible de constatarse la autorización previa y expresa para realizar dicho descuento". El nuevo texto dice que "serán válidas para todos los empleados, excepto para los que manifiesten de forma previa y expresa su voluntad en contrario".

Esto muestra un nuevo guiño del Gobierno nacional al sindicalismo. Las cuotas solidarias son una de las principales cajas de recaudación del sindicalismo y con este cambio no solo las estarían manteniendo si no que también serán más los trabajadores que aporten, ya que quienes no lo hagan, deberán pedirlo de forma explícita.

En los artículos 67 y 69 suma a los "servicios públicos" al listado en el que figuran "las concesiones de obras, e infraestructuras públicas". Estos tres ítems se "otorgarán mediante el procedimiento de licitación pública nacional o internacional", según el nuevo texto que quiere el Gobierno. "El Poder Ejecutivo podrá convocar a la presentación de iniciativas privadas para la celebración de contratos de concesiones de obras, e infraestructuras públicas y servicios públicos en sectores considerados de interés público", indica.