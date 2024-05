Cristian Ritondo lanzó fuertes dichos contra Patricia Bullrich por una posible fusión PRO-LLA

Cristian Ritondo, el jefe del bloque del PRO en Diputados, apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por su intención de fusionar al partido amarillo con La Libertad Avanza. "Aquellos que creen que el PRO tiene que ser de LLA, que se vayan a LLA", lanzó el congresista.

Ritondo marcó diferencias con el Gobierno Nacional que conduce Javier Milei, pero más aún con Bullrich, a quien invitó a irse del partido en lugar de querer hacer una alianza entre el PRO y la Libertad Avanza.

“Aquellos que creen que el PRO tiene que ser de La Libertad Avanza que se vayan a La Libertad Avanza", afirmó Ritondo en clara referencia a Bullrich, que hace semanas viene fogoneando la posibilidad de que ambos partidos se unan en una alianza.

Para no dejar dudas sobre a quién iban dirigidos sus dichos, Ritondo agregó: "Que se vaya y que se afilie a La Libertad Avanza, si ella quiere no hay ningún problema”. "Es una decisión personal, como cuando tomó la decisión personal de ir al Gobierno”, completó Ritondo. Además, Ritondo aclaró que Bullrich "ya no es presidenta del PRO" porque "el presidente es (Mauricio) Macri".

La ministra de Seguridad fue criticada por Ritondo, tras su intención de fusionar el PRO con LLA.

A pesar de las fuertes declaraciones, Ritondo mantuvo la cautela y ponderó el trabajo de Bullrich frente a su ministerio: "Creo que es la mejor ministra de Seguridad que puede tener la Argentina, que está bien que esté colaborando de la forma que lo está haciendo, pero el PRO es otra cosa”, sostuvo en diálogo con TN.

Aunque luego volvió sobre el punto y reitero la necesidad, según su punto de vista, de que ambos partidos sigan por separado: "Hace 22 años fundamos el PRO y construimos un partido con una idea de gestión, que hace 22 años que se opone al kirchnerismo. Esa identidad la queremos seguir sosteniendo”, remarcó.