Para Manuel Adorni, es "razonable" que Federico Sturzenegger se sume al Gabinete

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que es "razonable" que Javier Milei quiera incorporar a Federico Sturzenegger al Gabinete, aunque todavía no se aclaró en qué sector en el Gobierno estaría. Esto se da en el medio de las especulaciones por el futuro incierto del jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

"Todo el mundo sabe lo que significa Federico Sturzenegger, que ha colaborado muchísimo con este gobierno, viene colaborando con las ideas de la libertad, con desarrollar cuestiones que hacen a un Estado más moderno, con menos regulaciones", dijo el vocero presidencial sobre el expresidente del Banco Central.

Además, entiende que Sturzenegger "carga sobre sus espaldas con un valor incalculable, porque tiene mucho para dar". Y agregó: "Así que es razonable que el presidente lo quiera incorporar a su Gabinete. Por supuesto que no está definida todavía cuál va a ser la posición que ocupe".

"Más allá del valor natural que tiene por su conocimiento y ser uno de los número uno, ha colaborado mucho en virtud de las reformas que estamos haciendo, en las que intentamos hacer y en las que vamos a hacer. Sus gestiones anteriores, viciadas por la política, no le permitieron los honores que le hubiesen correspondido", destacó el vocero.

El vocero presidencial Manuel Adorni.

Por el momento, y tal como indicó el vocero presidencial, no se sabe ni la posición ni cuándo se incorporará al Gabinete. Las especulaciones sobre la salida de Nicolás Posse son muy altas. El jueves, Javier Milei tuvo que aclarar que la situación del funcionario "es la misma de todo el Gabinete" y que luego de el capítulo de la Ley Bases pase "todos los ministros van a quedar bajo análisis, no sólo Nicolás Posse". "Se revisan todos. Lo que no funcionó, se cambia", indicó.

Por su parte, el ministro Guillermo Francos agregó: "Son todas versiones. No hay que detenerse en esos temas. El presidente fue muy claro, dijo que hay una primera etapa de Gobierno que culmina con la aprobación de la Ley Bases y que comienza otros que tendrá nuevos objetivos y cuál va a ser el mejor equipo".

Durante la conferencia de prensa del viernes, Adorni señaló que "si el presidente Milei lo va a sumar a su Gabinete (a Sturzenegger), tal como lo mencionó anoche, efectivamente es porque es un número uno y por lo que piensa de cualquier funcionario que suma: que es el mejor para el lugar que le tiene designado".