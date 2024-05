La madre de Facundo Astudillo Castro acusó a Sergio Berni: "Sabía lo que su policía había hecho"

La comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados recibió a Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo Castro, el joven que murió asesinado luego de su desaparición forzada por parte de efectivos de la Policía Bonaerense el 30 de abril de 2020, en plena cuarentena, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

La mujer brindó su testimonio y resaltó que quienes gobernaban en ese momento y la Justicia "les dieron la espalda" y que el entonces ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, "sabía lo que su policía había hecho con Facu".

"Mi flaco no estaba violando, no estaba robando, no estaba matando a nadie. Salió porque quería pasar la cuarentena con su exnovia", señaló Cristina Castro.

"Niegan que Facu me llamó, pero yo hablé con mi hijo que alcanzó a decirme solo unas palabras: ‘No me vas a volver a ver más’. Y no lo volví a ver, por lo menos con vida", expresó.

La reunión de la comisión que preside la diputada Sabrina Ajmechet (PRO), que se llevó a cabo en el marco del "Registro de Violaciones en Pandemia", no contó con la presencia de representantes de Unión por la Patria.

Por otro lado, brindó testimonio Celeste Morales, hermana de Magalí Morales, quien fuera encontrada muerta en la comisaría 25° de Santa Rosa del Conlara, provincia de San Luis, luego de ser detenida el 5 de abril de 2020 por andar en bicicleta.

Celeste remarcó que nunca creyó que Magalí se hubiera suicidado, ya que "tenía planes a futuro y estaba feliz".

Por su parte, expuso como invitado el periodista Osvaldo Bazán , quien señaló que el periodismo tiene que hacer una autocrítica muy fuerte sobre cómo trabajó durante la pandemia de coronavirus.